Летний период в самом разгаре. Одним из самых неприятных моментов лета являются насекомые. Комары, пчелы, осы, пауки, муравьи и клещи способны испортить любой отдых.

Укусы насекомых несут не только дискомфорт, но и могут значительно ухудшать самочувствие и вызывать тяжелые аллергические реакции. Одним из опасных считается укус пчелы.

Что будет с человеком, если не вытащить жало пчелы, как оказать первую помощь после укуса и что нужно делать — Факты ICTV спросили у врача-косметолога и дерматолога Алины Магдебуры.

Что будет, если не вытащить жало пчелы

Врач-косметолог рассказывает, что во время укуса жало пронзает кожу человека, но насекомое не может вытащить его, не навредив себе. Ведь кожа плотно удерживает в себе зазубрины жала.

При попытке его вытащить пчела отрывает часть собственного кишечника и улетает без шанса выживать и со временем погибает.

— Само жало содержит секрет ядовитых желез, которые выделяются при жалении. Это вещество является неким сигналом для других пчел об опасности. Тогда пчелы могут начать атаковать противника стаей с целью защиты своей семьи от человека или животного, — говорит врач.

При укусе люди, которые не имеют аллергической реакции на пчелиный яд и не вытащили жало, смертельно не пострадают. Со временем на месте укуса образуется небольшой нарыв и жало выйдет само.

— Однако бывает другая реакция. Если человек после укуса не вытянет жало, может начаться сильная головная боль, тошнота, тяжесть в дыхании, сыпь или отек. В таком случае нужно срочно обращаться к врачу, — советует Магдебура.

Соответственно, если у вас нет аллергии на пчелиный токсин или признаков тяжелой аллергической реакции, обычно укус ограничивается временным покраснением, болью, зудом в месте укуса.

Однако если у вас аллергия — это может быть смертельно опасно.

— Повышенная чувствительность к осиному и пчелиному яду встречается у 5% людей, но летальных случаев от их укусов пчелы в три раза больше, чем от укусов змей, — говорит Магдебура.

Укусила пчела — что делать

Сначала стоит успокоиться, не паниковать и осмотреть место укуса, чтобы понять, какое насекомое ужалило. Если это пчела, вы сразу увидите в ране жало. Оса его не оставляет.

Алгоритм действий после укуса пчелы:

Промойте место укуса, чтобы смыть грязь и остатки яда. Вытащите жало. Сделать это можно с помощью пинцета, иглы или булавки (предварительно обработанных антисептиком). Если под рукой ничего нет, попробуйте достать жало ногтями, но перед этим тщательно вымойте руки. Продезинфицируйте укус — подойдет обычное мыло или раствор хлоргексидина. Далее важно охладить место укуса. Для этого нужно сделать холодный компресс или приложить лед. В течении дня пейте много воды — жидкость поможет вывести токсины из организма и улучшит общее состояние. При появлении отека рекомендуется принять противоаллергический препарат (Тигофаст 180, Цетрин, Кларитин, Тавегил и др.). А саму рану стоит обработать антигистаминным средством (Фенистил гель).

— Очень опасно, когда пчела жалит в язык, ведь в таком случае может начаться удушье. Поэтому очень важно сразу вызвать врача и пытаться самостоятельно уменьшить отек (держать во рту кусочки льда, есть мороженое или полоскать рот холодной водой), — советует врач.

Что нельзя делать:

Не давите и не расчесывайте место укуса, это лишь поспособствует лучшему проникновению яда в кровоток.

Не расчесывайте место укуса, это приведет к длительному заживлению и увеличит зуд.

Кстати, чтобы остановить всасывание яда, можно приложить соляной компресс: на место укуса положите бинт и ватку, смоченную в соляном растворе (чайная ложка соли на стакан воды).

Такой компресс будет оттягивать яд и воспалительный экссудат, накапливающийся в месте укуса.

Как вытащить жало пчелы

Если на месте укуса торчит небольшое жало, следует быстро его вытащить. Лишь после этого можно обрабатывать рану антисептиком.

— Чтобы безопасно удалить жало с кожи, вам понадобится антисептик, пинцет или игла. Обязательно обработайте инструменты и аккуратно снимите жало с кожи, — говорит Магдебура.

Если поблизости нет инструментов, простерилизуйте руки и осторожно вытяните жало пальцами. Но обратите внимание, что этот способ рискованный, ведь можно повредить мешочек, где хранится яд. Он находится на стержне жала.

Поэтому жало следует брать как можно ближе к коже.

— Если после укуса вы чувствуете одышку, головокружение, тошноту или вы аллергик, обязательно вызывайте скорую и обращайтесь к врачу, — советует врач.