Літній період у самому розпалі. Одним із найнеприємніших моментів літа є комахи. Комарі, бджоли, оси, павуки, мурашки та кліщі здатні зіпсувати будь-який відпочинок.

Укуси комах приносять не лише дискомфорт, а й можуть значно погіршувати самопочуття та викликати важкі алергічні реакції. Одним із небезпечних вважається укус бджоли.

Що буде з людиною, якщо не витягнути жало бджоли, як надати першу допомогу після укусу та що потрібно робити – Факти ICTV запитали у лікарки-косметолога та дерматолога Аліни Магдебури.

Що буде, якщо не витягнути жало бджоли

Лікарка-косметолог розповідає, що під час укусу жало пронизує шкіру людини, але комаха не може витягнути його, не зашкодивши собі. Адже шкіра щільно утримує в собі щербини жала.

Під час спроби його витягнути бджола відриває частину власного кишківника та відлітає без шансу виживати та з часом гине.

– Саме жало містить секрет отруйних залоз, які виділяються під час жаління. Ця речовина є таким собі сигналом для інших бджіл про небезпеку. Тоді бджоли можуть почати атакувати противника зграєю з метою захисту своєї сім’ї від людини або тварини, – каже лікарка.

Після укусу люди, які не мають алергічної реакції на бджолину отруту та не витягнули жало, смертельно не постраждають. З часом на місці укусу утвориться невеличкий нарив і жало вийде саме.

– Проте буває інша реакція. Якщо людина після укусу не витягне жало, може початися сильний головний біль, нудота, тяжкість в диханні, висип чи набряк. У такому випадку потрібно терміново звертатися до лікаря, – радить Магдебура.

Тож якщо у вас немає алергії на бджолиний токсин або ви не маєте ознак важкої алергічної реакції, зазвичай укус обмежується тимчасовим почервонінням, болем, свербінням у місці укусу.

Однак якщо у вас алергія – це може бути смертельно небезпечно.

– Підвищена чутливість до осиної та бджолиної отрути трапляється у 5% людей, але летальних випадків від їхніх укусів утричі більше, ніж від укусів змій, – каже Магдебура.

Вкусила бджола – що робити

Спершу варто заспокоїтись, не панікувати та оглянути місце укусу, щоб зрозуміти, яка комаха вжалила. Якщо це бджола, ви відразу побачите в рані жало. Оса його не залишає.

Алгоритм дій після укусу бджоли:

Промийте місце укусу, щоб змити бруд та залишки отрути. Витягніть жало. Зробити це можна за допомогою пінцета, голки або шпильки (попередньо оброблених антисептиком). Якщо під рукою нічого немає, спробуйте дістати жало нігтями, але перед цим ретельно вимийте руки. Продезінфікуйте укус – підійде звичайне мило чи розчин хлоргексидину. Далі важливо охолодити місце укусу. Для цього потрібно зробити холодний компрес або прикласти лід. Протягом дня пийте багато води – рідина допоможе вивести токсини з організму та покращить загальний стан. При появі набряку рекомендується прийняти протиалергічний препарат (Тигофаст 180, Цетрин, Кларитин, Тавегіл та ін.). А саму рану варто обробити антигістамінним засобом (Феністил гель).

– Дуже небезпечно, коли бджола жалить в язик, адже у такому випадку може початися задуха. Тому дуже важливо відразу викликати лікаря та намагатися самостійно зменшити набряк (тримати в роті шматочки льоду, їсти морозиво або полоскати рот холодною водою), – радить лікарка.

Що не можна робити:

Не тисніть і не розчісуйте місце укусу, це лише посприяє кращому проникненню отрути до кровотоку.

Не розчісуйте місце укусу, це призведе до тривалого загоювання та збільшить свербіж.

До речі, щоб зупинити всмоктування отрути, можна прикласти соляний компрес: на місце укусу покладіть бинт та ватку, змочену в соляному розчині (чайна ложка солі на склянку води).

Такий компрес буде відтягувати отруту та запальний ексудат, що накопичується в місці укусу.

Як витягнути жало бджоли

Якщо на місці укусу стирчить невелике жало, варто швидко його витягнути. Лише після цього можна обробляти рану антисептиком.

– Щоб безпечно витягнути жало зі шкіри, вам знадобиться антисептик, пінцет чи голка. Обов’язково обробіть інструменти та обережно дістаньте жало зі шкіри, – каже Магдебура.

Якщо поруч немає інструментів, простерилізуйте руки та обережно витягніть жало пальцями. Але зверніть увагу, що цей спосіб ризикований, адже можна пошкодити мішечок, де зберігається отрута. Він — на стрижні жала.

Тому жало краще брати якомога ближче до шкіри.

– Якщо після укусу ви відчуваєте задуху, запаморочення, нудоту чи ви алергік, обов’язково викликайте швидку та звертайтеся до лікаря, – радить лікарка.