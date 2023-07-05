Літній період у самому розпалі. Одним із найнеприємніших моментів літа є комахи. Комарі, бджоли, оси, павуки, мурашки та кліщі здатні зіпсувати будь-який відпочинок.
Укуси комах приносять не лише дискомфорт, а й можуть значно погіршувати самопочуття та викликати важкі алергічні реакції. Одним із небезпечних вважається укус бджоли.
Що буде з людиною, якщо не витягнути жало бджоли, як надати першу допомогу після укусу та що потрібно робити – Факти ICTV запитали у лікарки-косметолога та дерматолога Аліни Магдебури.
Що буде, якщо не витягнути жало бджоли
Лікарка-косметолог розповідає, що під час укусу жало пронизує шкіру людини, але комаха не може витягнути його, не зашкодивши собі. Адже шкіра щільно утримує в собі щербини жала.
Під час спроби його витягнути бджола відриває частину власного кишківника та відлітає без шансу виживати та з часом гине.
– Саме жало містить секрет отруйних залоз, які виділяються під час жаління. Ця речовина є таким собі сигналом для інших бджіл про небезпеку. Тоді бджоли можуть почати атакувати противника зграєю з метою захисту своєї сім’ї від людини або тварини, – каже лікарка.
Після укусу люди, які не мають алергічної реакції на бджолину отруту та не витягнули жало, смертельно не постраждають. З часом на місці укусу утвориться невеличкий нарив і жало вийде саме.
– Проте буває інша реакція. Якщо людина після укусу не витягне жало, може початися сильний головний біль, нудота, тяжкість в диханні, висип чи набряк. У такому випадку потрібно терміново звертатися до лікаря, – радить Магдебура.
Тож якщо у вас немає алергії на бджолиний токсин або ви не маєте ознак важкої алергічної реакції, зазвичай укус обмежується тимчасовим почервонінням, болем, свербінням у місці укусу.
Однак якщо у вас алергія – це може бути смертельно небезпечно.
– Підвищена чутливість до осиної та бджолиної отрути трапляється у 5% людей, але летальних випадків від їхніх укусів утричі більше, ніж від укусів змій, – каже Магдебура.
Вкусила бджола – що робити
Спершу варто заспокоїтись, не панікувати та оглянути місце укусу, щоб зрозуміти, яка комаха вжалила. Якщо це бджола, ви відразу побачите в рані жало. Оса його не залишає.
Алгоритм дій після укусу бджоли:
- Промийте місце укусу, щоб змити бруд та залишки отрути.
- Витягніть жало. Зробити це можна за допомогою пінцета, голки або шпильки (попередньо оброблених антисептиком). Якщо під рукою нічого немає, спробуйте дістати жало нігтями, але перед цим ретельно вимийте руки.
- Продезінфікуйте укус – підійде звичайне мило чи розчин хлоргексидину.
- Далі важливо охолодити місце укусу. Для цього потрібно зробити холодний компрес або прикласти лід.
- Протягом дня пийте багато води – рідина допоможе вивести токсини з організму та покращить загальний стан.
- При появі набряку рекомендується прийняти протиалергічний препарат (Тигофаст 180, Цетрин, Кларитин, Тавегіл та ін.). А саму рану варто обробити антигістамінним засобом (Феністил гель).
– Дуже небезпечно, коли бджола жалить в язик, адже у такому випадку може початися задуха. Тому дуже важливо відразу викликати лікаря та намагатися самостійно зменшити набряк (тримати в роті шматочки льоду, їсти морозиво або полоскати рот холодною водою), – радить лікарка.
Що не можна робити:
- Не тисніть і не розчісуйте місце укусу, це лише посприяє кращому проникненню отрути до кровотоку.
- Не розчісуйте місце укусу, це призведе до тривалого загоювання та збільшить свербіж.
До речі, щоб зупинити всмоктування отрути, можна прикласти соляний компрес: на місце укусу покладіть бинт та ватку, змочену в соляному розчині (чайна ложка солі на склянку води).
Такий компрес буде відтягувати отруту та запальний ексудат, що накопичується в місці укусу.
Як витягнути жало бджоли
Якщо на місці укусу стирчить невелике жало, варто швидко його витягнути. Лише після цього можна обробляти рану антисептиком.
– Щоб безпечно витягнути жало зі шкіри, вам знадобиться антисептик, пінцет чи голка. Обов’язково обробіть інструменти та обережно дістаньте жало зі шкіри, – каже Магдебура.
Якщо поруч немає інструментів, простерилізуйте руки та обережно витягніть жало пальцями. Але зверніть увагу, що цей спосіб ризикований, адже можна пошкодити мішечок, де зберігається отрута. Він — на стрижні жала.
Тому жало краще брати якомога ближче до шкіри.
– Якщо після укусу ви відчуваєте задуху, запаморочення, нудоту чи ви алергік, обов’язково викликайте швидку та звертайтеся до лікаря, – радить лікарка.