Эксперты проекта, который был создан в первые дни полномасштабного вторжения и призван давать ответы на вопросы, беспокоящие каждого украинца прямо сейчас, рассказали, как подготовить аптечку на случай ЧС или экстренной эвакуации.

— Подготовьте две аптечки — одну для чрезвычайных ситуаций (например, в случае ранения), вторую для своих бытовых нужд (обезболивание, устранение симптомов отравления, устранение аллергических реакций), — советуют специалисты.

Аптечка для чрезвычайных ситуаций:

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клапан с пл е нкой для проведения искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством);

хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран;

санитайзер для рук, спиртовые салфетки;

марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

2 пары резиновых перчаток;

специальные атравматические ножницы для быстрой разрезки одежды на пострадавшем;

большой кусок ткани, на котором можно будет зафиксировать конечность пострадавшего;

термоодеяло.

Не кладите в аптечку те средства и лекарства, которыми вы не умеете пользоваться. Если все же хотите взять их, узнайте заранее, как правильно их применять.

Сохраните рецепты для вашего лекарства (следите за сроком годности), а также имена и телефонные номера ваших врачей.

Аптечка для бытовых нужд:

пластыри разных размеров;

активированный уголь от интоксикации;

препарат для понижения жара;

препарат для обезболивания;

противоаллергический препарат;

лекарство от диареи;

лекарство от желудочной инфекции;

капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;

лекарство, которое вы принимаете (дозировка по меньшей мере в неделю) с описанием способа применения и дозы;

запас масок.

Источник: Dovidka.info