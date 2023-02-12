Эксперты проекта, который был создан в первые дни полномасштабного вторжения и призван давать ответы на вопросы, беспокоящие каждого украинца прямо сейчас, рассказали, как подготовить аптечку на случай ЧС или экстренной эвакуации.
— Подготовьте две аптечки — одну для чрезвычайных ситуаций (например, в случае ранения), вторую для своих бытовых нужд (обезболивание, устранение симптомов отравления, устранение аллергических реакций), — советуют специалисты.
Аптечка для чрезвычайных ситуаций:
- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;
- средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством);
- хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран;
- санитайзер для рук, спиртовые салфетки;
- марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты;
- эластичные бинты с возможностью фиксации;
- 2 пары резиновых перчаток;
- специальные атравматические ножницы для быстрой разрезки одежды на пострадавшем;
- большой кусок ткани, на котором можно будет зафиксировать конечность пострадавшего;
- термоодеяло.
Не кладите в аптечку те средства и лекарства, которыми вы не умеете пользоваться. Если все же хотите взять их, узнайте заранее, как правильно их применять.
Сохраните рецепты для вашего лекарства (следите за сроком годности), а также имена и телефонные номера ваших врачей.
Аптечка для бытовых нужд:
- пластыри разных размеров;
- активированный уголь от интоксикации;
- препарат для понижения жара;
- препарат для обезболивания;
- противоаллергический препарат;
- лекарство от диареи;
- лекарство от желудочной инфекции;
- капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
- лекарство, которое вы принимаете (дозировка по меньшей мере в неделю) с описанием способа применения и дозы;
- запас масок.
Источник: Dovidka.info