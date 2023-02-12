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Что положить в аптечку на случай чрезвычайной ситуации — эксперты

12 февраля 2023, 14:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці
Источник: Depositphotos

Эксперты проекта, который был создан в первые дни полномасштабного вторжения и призван давать ответы на вопросы, беспокоящие каждого украинца прямо сейчас, рассказали, как подготовить аптечку на случай ЧС или экстренной эвакуации.

— Подготовьте две аптечки — одну для чрезвычайных ситуаций (например, в случае ранения), вторую для своих бытовых нужд (обезболивание, устранение симптомов отравления, устранение аллергических реакций), — советуют специалисты.

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Аптечка для чрезвычайных ситуаций:

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  • клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;
  • средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством);
  • хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран;
  • санитайзер для рук, спиртовые салфетки;
  • марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты;
  • эластичные бинты с возможностью фиксации;
  • 2 пары резиновых перчаток;
  • специальные атравматические ножницы для быстрой разрезки одежды на пострадавшем;
  • большой кусок ткани, на котором можно будет зафиксировать конечность пострадавшего;
  • термоодеяло.

Не кладите в аптечку те средства и лекарства, которыми вы не умеете пользоваться. Если все же хотите взять их, узнайте заранее, как правильно их применять.

Сохраните рецепты для вашего лекарства (следите за сроком годности), а также имена и телефонные номера ваших врачей.

Аптечка для бытовых нужд:

  • пластыри разных размеров;
  • активированный уголь от интоксикации;
  • препарат для понижения жара;
  • препарат для обезболивания;
  • противоаллергический препарат;
  • лекарство от диареи;
  • лекарство от желудочной инфекции;
  • капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
  • лекарство, которое вы принимаете (дозировка по меньшей мере в неделю) с описанием способа применения и дозы;
  • запас масок.

Источник: Dovidka.info

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