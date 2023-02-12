Експерти проєкту, який був створений в перші дні повномасштабного вторгнення і покликаний давати відповіді на запитання, що турбують кожного українця прямо зараз, розповіли, як підготувати аптечку на випадок НС або екстреної евакуації.
– Підготуйте дві аптечки – одну для надзвичайних ситуацій (наприклад, у разі поранення), другу для своїх побутових потреб (знеболення, усунення симптомів отруєння, усунення алергічних реакцій), – радять фахівці.
Аптечка для надзвичайних ситуацій:
- клапан з плівкою для проведення штучного дихання;
- засоби для зупинки кровотечі (турнікет або кровоспинний бинт з гемостатичним засобом);
- хлоргексидин або спирт для дезінфекції ран;
- санітайзер для рук, спиртові серветки;
- марлеві серветки різних розмірів, нестерильні марлеві бинти;
- еластичні бинти з можливістю фіксації;
- 2 пари гумових рукавичок;
- спеціальні атравматичні ножиці для швидкого розрізання одягу на потерпілому
великий шматок тканини, на якій можна буде зафіксувати кінцівку потерпілого;
- термоковдра.
Не кладіть в аптечку ті засоби і ліки, якими ви не вмієте користуватися. Якщо все ж хочете взяти їх, дізнайтеся заздалегідь, як правильно їх застосовувати.
Збережіть рецепти ліків (стежте за терміном придатності), а також імена та телефонні номери лікарів.
Аптечка для побутових потреб:
- пластирі різних розмірів;
- активоване вугілля від інтоксикації;
- препарат для зниження жару;
- препарат для знеболення;
- протиалергічний препарат;
- ліки від діареї;
- ліки від шлункової інфекції;
- краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
- ліки, які ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описанням способу застосування та дози;
- запас масок.
Джерело: Dovidka.info