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Що покласти в аптечку на випадок надзвичайної ситуації — експерти

12 Лютого 2023, 14:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біженці
Джерело: Depositphotos

Експерти проєкту, який був створений в перші дні повномасштабного вторгнення і покликаний давати відповіді на запитання, що турбують кожного українця прямо зараз, розповіли, як підготувати аптечку на випадок НС або екстреної евакуації.

– Підготуйте дві аптечки – одну для надзвичайних ситуацій (наприклад, у разі поранення), другу для своїх побутових потреб (знеболення, усунення симптомів отруєння, усунення алергічних реакцій), – радять фахівці.

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Аптечка для надзвичайних ситуацій:

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  • клапан з плівкою для проведення штучного дихання;
  • засоби для зупинки кровотечі (турнікет або кровоспинний бинт з гемостатичним засобом);
  • хлоргексидин або спирт для дезінфекції ран;
  • санітайзер для рук, спиртові серветки;
  • марлеві серветки різних розмірів, нестерильні марлеві бинти;
  • еластичні бинти з можливістю фіксації;
  • 2 пари гумових рукавичок;
  • спеціальні атравматичні ножиці для швидкого розрізання одягу на потерпілому
    великий шматок тканини, на якій можна буде зафіксувати кінцівку потерпілого;
  • термоковдра.

Не кладіть в аптечку ті засоби і ліки, якими ви не вмієте користуватися. Якщо все ж хочете взяти їх, дізнайтеся заздалегідь, як правильно їх застосовувати.

Збережіть рецепти ліків (стежте за терміном придатності), а також імена та телефонні номери лікарів.

Аптечка для побутових потреб:

  • пластирі різних розмірів;
  • активоване вугілля від інтоксикації;
  • препарат для зниження жару;
  • препарат для знеболення;
  • протиалергічний препарат;
  • ліки від діареї;
  • ліки від шлункової інфекції;
  • краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
  • ліки, які ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описанням способу застосування та дози;
  • запас масок.

Джерело: Dovidka.info

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