Експерти проєкту, який був створений в перші дні повномасштабного вторгнення і покликаний давати відповіді на запитання, що турбують кожного українця прямо зараз, розповіли, як підготувати аптечку на випадок НС або екстреної евакуації.

– Підготуйте дві аптечки – одну для надзвичайних ситуацій (наприклад, у разі поранення), другу для своїх побутових потреб (знеболення, усунення симптомів отруєння, усунення алергічних реакцій), – радять фахівці.

Аптечка для надзвичайних ситуацій:

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клапан з плівкою для проведення штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі (турнікет або кровоспинний бинт з гемостатичним засобом);

хлоргексидин або спирт для дезінфекції ран;

санітайзер для рук, спиртові серветки;

марлеві серветки різних розмірів, нестерильні марлеві бинти;

еластичні бинти з можливістю фіксації;

2 пари гумових рукавичок;

спеціальні атравматичні ножиці для швидкого розрізання одягу на потерпілому

великий шматок тканини, на якій можна буде зафіксувати кінцівку потерпілого;

великий шматок тканини, на якій можна буде зафіксувати кінцівку потерпілого; термо ковдра .

Не кладіть в аптечку ті засоби і ліки, якими ви не вмієте користуватися. Якщо все ж хочете взяти їх, дізнайтеся заздалегідь, як правильно їх застосовувати.

Збережіть рецепти ліків (стежте за терміном придатності), а також імена та телефонні номери лікарів.

Аптечка для побутових потреб:

пластирі різних розмірів;

активоване вугілля від інтоксикації;

препарат для зниження жару;

препарат для знеболення;

протиалергічний препарат;

ліки від діареї;

ліки від шлункової інфекції;

краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;

ліки, які ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описанням способу застосування та дози;

запас масок.

Джерело: Dovidka.info