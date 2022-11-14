Ядерные угрозы со стороны страны-агрессора продолжаются. Но паниковать не стоит. Что нужно иметь в тревожном чемоданчике на случай ядерного удара и как вести себя дома или на работе, Фактам ICTV рассказал специалист по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковского национального медуниверситета Роберт Фабрика.

— Если вы в эпицентре ядерного взрыва, выжить можно только когда есть укрытие. Во время взрывной волны обязательно нужно найти любое укрытие: стену, углубление в земле и даже бордюр. Делать это нужно очень быстро – в несколько шагов, – советует эксперт.

Если рядом ничего нет – следует лечь на землю лицом вниз, открыть рот, чтобы спасти барабанные перепонки, и пытаться прикрыть тело от ожогов, которые может вызвать световое излучение.

Переждать взрывную волну и обязательно искать долговременное укрытие. Внутри первым делом следует очистить одежду от радиоактивной пыли.

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— Если вы дома или на работе, и рядом нет противорадиационного убежища, уберечь от последствий ядерного оружия может любая комната, где есть минимум окон. Это может быть туалет или ванная. Главное условие – такое импровизированное укрытие нужно герметично закрыть, – говорит Роберт Фабрика.

Тревожный чемоданчик на случай ядерного взрыва

1. Вас спасет пищевая пленка. Дома всегда должны быть продукты, которые не портятся: консервы, энергетические батончики и долго хранящееся печенье (крекер, галетное и т.п.).

Фрукты-овощи не годятся. Еду обязательно нужно герметично упаковать. Самый простой способ – замотать пищевой пленкой. Продукты должны быть настолько просты, что их можно в любое время заменить свежими. Все это желательно сложить в небольшую сумку.

2. Вода – чем больше, тем лучше. Запасы воды нужно иметь не только для питья. Во время ядерного удара вы можете быть заблокированы в изолированном помещении 24 часа и более. Кроме питья, водой нужно очистить открытые части тела, чтобы смыть с себя радиоактивную пыль.

3. Маски. Чтобы защитить органы дыхания, противогаз не обязателен, от радиоактивной пыли уберегут медицинские маски, которые сегодня есть в каждой квартире. Для лучшего эффекта нужно одеть две – одна поверх другой.

Еще один метод – респиратор, то есть фильтровальная маска. Даже обычный шарф, завязанный вокруг рта и носа, может защитить при радиационной опасности.

4. Защита волос – важный момент, чтобы уберечь себя от излучения. Платок, шапка, одноразовая шапочка – можно использовать что-нибудь, что прикроет голову. В волосах накапливается радиоактивная пыль, очистить ее трудно и не будет возможности, поэтому о защите волос нужно позаботиться заранее.

5. Под рукой должен быть фонарик, так как во время ядерной атаки есть большая вероятность исчезновения света и мобильных зарядных устройств.

6. И обязательно заранее нужно положить портативный радиоприемник.

В противорадиационном, приспособленном или имитированном дома укрытии вам придется быть десятки часов, сутки или даже больше. Именно изоляция от радиоактивной пыли избавит вас от вредного излучения.

О безопасном выходе или эвакуации вам могут сообщить только соответствующие службы — обычно ГСЧС. И будет звучать эта информация из приемника проводного или FM. Поэтому небольшой портативный радиоприемник может уберечь ваше спокойствие, и даже жизнь.