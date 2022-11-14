Ядерні погрози з боку країни-агресора продовжуються. Але панікувати не варто. Що потрібно мати в тривожній валізці на випадок ядерного удару та як себе поводити вдома чи на роботі, Фактам ICTV розповів фахівець з питань цивільного захисту Івано-Франківського національного медуніверситету Роберт Фабрика.

– Якщо ви в епіцентрі ядерного вибуху, то вижити можна лише коли є сховище. Під час вибухової хвилі обовязково потрібно знайти будь-яке укриття: стіна, заглиблення в землі, і навіть бордюр. Робити це треба дуже швидко – у кілька кроків, – радить експерт.

Якщо поруч нічого немає – слід лягти на землю обличчям донизу, відкрити рота, аби врятувати барабанні перетинки, і намагатися прикрити тіло від опіків, які може спричинити світлове випромінювання.

Перечекати вибухову хвилю і обов’язково шукати довготривале укриття. Всередині насамперед слід очистити одяг від радіоактивного пилу.

Зараз дивляться

– Якщо ви вдома чи на роботі, і поруч немає протирадіаційного сховища, вберегти від наслідків ядерної зброї може будь-яка кімната, де є мінімум вікон. Це може бути туалет чи ванна кімната. Головна умова – таке імпровізоване укриття треба герметично закрити, – каже Роберт Фабрика.

Тривожна валізка на випадок ядерного вибуху

1. Вас врятує харчова плівка. Вдома завжди мають бути продукти, які не псуються: консерви, енергетичні батончики та печиво, що довго зберігається (крекер, галетне тощо).

Фрукти-овочі не годяться. Їжу обов’язково треба герметично запакувати. Найпростіший спосіб – замотати харчовою плівкою. Продукти мають бути настільки простими, що їх можна в будь-який час замінити на свіжі. Усе це бажано скласти у невеличку сумку.

2. Вода – чим більше, тим краще. Запаси води треба мати не лише для пиття. Під час ядерного удару ви можете бути заблоковані в ізольованому приміщенні 24 години і більше. Окрім пиття, водою треба очистити відкриті частини тіла, аби змити з себе радіоактивний пил.

3. Маски. Аби захистити органи дихання, протигаз не обовязковий, від радіоактивного пилу вбережуть медичні маски, які сьогодні є в кожній квартирі. Задля кращого ефекту треба одягнути дві – одна поверх іншої.

Ще один спосіб – респіратор, іншими словами, фільтрувальна маска. Навіть простий шарф, пов’язаний довкола рота і носа, може захистити при радіаційній загрозі.

4. Захист волосся – важливий момент, аби вберегти себе від випромінювання. Хустинка, шапка, одноразова шапочка – можна використати будь-що, що прикриє голову. У волоссі накопичується радіоактивний пил, очистити його важко і не буде можливості, тому про захист волосся треба подбати заздалегідь.

5. Під рукою має бути ліхтарик, бо під час ядерної атаки є велика ймовірність, що зникне світло та мобільні зарядні пристрої.

6. І обов’язково заздалегідь треба покласти портативний радіоприймач.

В протирадіаційному, пристосованому або зімітованому вдома укритті вам доведеться бути десятки годин, добу, чи навіть більше. Саме ізоляція від радіоактивного пилу врятує вас від шкідливого випромінювання.

Про безпечний вихід назовні чи евакуацію вам можуть повідомити лише відповідні служби – зазвичай ДСНС. І лунатиме ця інформація з приймача дротового, або FM. Тому невеличкий портативний радіоприймач може вберегти ваш спокій, і навіть життя.