Боль и неприятные ощущения в горле мешают нормальному течению повседневной жизни и отвлекают от работы. Перхота не является заболеванием, а считается отдельным симптомом, возникающим при многих недугах. Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять – читайте в материале.

Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять: почему возникают такие ощущения

По словам терапевта Лилии Красько, чувство першения, дискомфорта или боли в горле является неспецифическим симптомом множества заболеваний от инфекций до травм.

Чаще всего причинами обычного першения, сухости, дискомфорта и рва в горле является сухой воздух, особенно часто такое можно наблюдать после сна, а также когда работа связана с дикцией, где приходится много говорить.

Также в летнее время сухость слизистых носоглоток может спровоцировать кондиционер.

Помимо этого, причиной першения в горле, частое покашливание могут вызывать различные аллергены и раздражители. К примеру это может быть пыль, пыльца растений, моющие средства, дезинфекторы, дым и т.д. Избыточная слизь в результате аллергической реакции в носу может стекать по задней стенке глотки, что также вызывает раздражение горла.

Если не помогает устранение причин, вызывающих кашель – лучше обратиться к врачу для обследования, чтобы исключить аллергические реакции.

Конечно, причиной могут быть вирусные и бактериальные инфекции, тогда обычно будут дополнительные симптомы, такие как повышение температуры тела, ломота в теле, слабость и т.д.

Если першение в горле и покашливание беспокоят вас ночью, обратите внимание на работу желудка и пищевода. Обратитесь к врачу, чтобы исключить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять: пошаговая инструкция

По словам врача, в таких случаях нужно следовать инструкциям:

Пейте много жидкости. Вода поможет поддерживать влажность слизистых. Избегайте алкоголя и кофеина, который может дополнительно обезвоживать организм. Увлажняйте воздух в помещении. Можно применять леденцы с медом и ментолом. Не принимайте самостоятельно антибиотики. 95% инфекционных заболеваний горла является вирусным происхождением, на которые не влияют антибактериальные препараты.

Когда нужно обязательно обратиться к врачу

Существует список симптомов, которые нельзя игнорировать:

сильная боль в горле, нарастание боли;

проблемы с проглатыванием;

затрудненное дыхание или боль при дыхании;

тяжело открыть рот;

боль в суставах;

лихорадка, температура более 38 °C;

боль в шее;

ушная боль;

кровь в слюне или мокроте;

боль в горле, которая длится более недели.

Врач также советует не отказывать себе во вкусном мороженом летом из-за боли в горле, поскольку холод облегчает боль и никак не влияет на заболевание.