Боль и неприятные ощущения в горле мешают нормальному течению повседневной жизни и отвлекают от работы. Перхота не является заболеванием, а считается отдельным симптомом, возникающим при многих недугах. Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять – читайте в материале.
Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять: почему возникают такие ощущения
По словам терапевта Лилии Красько, чувство першения, дискомфорта или боли в горле является неспецифическим симптомом множества заболеваний от инфекций до травм.
Чаще всего причинами обычного першения, сухости, дискомфорта и рва в горле является сухой воздух, особенно часто такое можно наблюдать после сна, а также когда работа связана с дикцией, где приходится много говорить.
Также в летнее время сухость слизистых носоглоток может спровоцировать кондиционер.
Помимо этого, причиной першения в горле, частое покашливание могут вызывать различные аллергены и раздражители. К примеру это может быть пыль, пыльца растений, моющие средства, дезинфекторы, дым и т.д. Избыточная слизь в результате аллергической реакции в носу может стекать по задней стенке глотки, что также вызывает раздражение горла.
Если не помогает устранение причин, вызывающих кашель – лучше обратиться к врачу для обследования, чтобы исключить аллергические реакции.
Конечно, причиной могут быть вирусные и бактериальные инфекции, тогда обычно будут дополнительные симптомы, такие как повышение температуры тела, ломота в теле, слабость и т.д.
Если першение в горле и покашливание беспокоят вас ночью, обратите внимание на работу желудка и пищевода. Обратитесь к врачу, чтобы исключить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.
Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять: пошаговая инструкция
По словам врача, в таких случаях нужно следовать инструкциям:
- Пейте много жидкости. Вода поможет поддерживать влажность слизистых.
- Избегайте алкоголя и кофеина, который может дополнительно обезвоживать организм.
- Увлажняйте воздух в помещении.
- Можно применять леденцы с медом и ментолом.
- Не принимайте самостоятельно антибиотики. 95% инфекционных заболеваний горла является вирусным происхождением, на которые не влияют антибактериальные препараты.
Когда нужно обязательно обратиться к врачу
Существует список симптомов, которые нельзя игнорировать:
- сильная боль в горле, нарастание боли;
- проблемы с проглатыванием;
- затрудненное дыхание или боль при дыхании;
- тяжело открыть рот;
- боль в суставах;
- лихорадка, температура более 38 °C;
- боль в шее;
- ушная боль;
- кровь в слюне или мокроте;
- боль в горле, которая длится более недели.
Врач также советует не отказывать себе во вкусном мороженом летом из-за боли в горле, поскольку холод облегчает боль и никак не влияет на заболевание.