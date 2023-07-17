Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять: объясняет врач

17 июля 2023, 16:10
Анна Голишевская редактор ленты
Кашель
Источник: Unsplash

Боль и неприятные ощущения в горле мешают нормальному течению повседневной жизни и отвлекают от работы. Перхота не является заболеванием, а считается отдельным симптомом, возникающим при многих недугах. Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять – читайте в материале.

Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять: почему возникают такие ощущения

По словам терапевта Лилии Красько, чувство першения, дискомфорта или боли в горле является неспецифическим симптомом множества заболеваний от инфекций до травм.

Чаще всего причинами обычного першения, сухости, дискомфорта и рва в горле является сухой воздух, особенно часто такое можно наблюдать после сна, а также когда работа связана с дикцией, где приходится много говорить.

Также в летнее время сухость слизистых носоглоток может спровоцировать кондиционер.

Помимо этого, причиной першения в горле, частое покашливание могут вызывать различные аллергены и раздражители. К примеру это может быть пыль, пыльца растений, моющие средства, дезинфекторы, дым и т.д. Избыточная слизь в результате аллергической реакции в носу может стекать по задней стенке глотки, что также вызывает раздражение горла.

Если не помогает устранение причин, вызывающих кашель – лучше обратиться к врачу для обследования, чтобы исключить аллергические реакции.

Конечно, причиной могут быть вирусные и бактериальные инфекции, тогда обычно будут дополнительные симптомы, такие как повышение температуры тела, ломота в теле, слабость и т.д.

Если першение в горле и покашливание беспокоят вас ночью, обратите внимание на работу желудка и пищевода. Обратитесь к врачу, чтобы исключить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Что делать, когда першит в горле и хочется кашлять: пошаговая инструкция

По словам врача, в таких случаях нужно следовать инструкциям:

  1. Пейте много жидкости. Вода поможет поддерживать влажность слизистых.
  2. Избегайте алкоголя и кофеина, который может дополнительно обезвоживать организм.
  3. Увлажняйте воздух в помещении.
  4. Можно применять леденцы с медом и ментолом.
  5. Не принимайте самостоятельно антибиотики. 95% инфекционных заболеваний горла является вирусным происхождением, на которые не влияют антибактериальные препараты.

Когда нужно обязательно обратиться к врачу

Существует список симптомов, которые нельзя игнорировать:

  • сильная боль в горле, нарастание боли;
  • проблемы с проглатыванием;
  • затрудненное дыхание или боль при дыхании;
  • тяжело открыть рот;
  • боль в суставах;
  • лихорадка, температура более 38 °C;
  • боль в шее;
  • ушная боль;
  • кровь в слюне или мокроте;
  • боль в горле, которая длится более недели.

Врач также советует не отказывать себе во вкусном мороженом летом из-за боли в горле, поскольку холод облегчает боль и никак не влияет на заболевание.

Читайте также:
горло болитКак быстро вылечить горло в домашних условиях – рекомендации терапевта

Теги
Советы поради лікаря хвороба хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь