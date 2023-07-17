Біль та неприємні відчуття в горлі заважають нормальному перебігу повсякденного життя і відволікають від роботи. Пирхота не є захворюванням, а вважають окремим симптомом, що виникає при багатьох недугах. Що робити, коли першить в горлі та хочеться кашляти – читайте в матеріалі.

Що робити, коли першить в горлі та хочеться кашляти: чому виникають такі відчуття

За словами терапевта Лілії Красько, відчуття пирхоти, дискомфорту чи болю в горлі є неспецифічним симптомом безлічі захворювань від інфекцій до травм.

Найчастіше причинами звичайної пирхоти, сухості, дискомфорту та дертя в горлі є сухе повітря, особливо таке можна спостерігати після сну, а також коли робота пов‘язана з дикцією, де приходиться багато говорити.

Також в літню пору року сухість слизових носоглоток може спровокувати кондиціонер.

Крім цього, причиною пирхоти в горлі, часте покашлювання можуть викликати різні алергени та подразники. До прикладу це може бути пил, пилок рослин, миючі засоби, дезінфектори, дим і т.д. Надлишковий слиз внаслідок алергічної реакції в носі може стікати по задній стінці глотки, що також викликає подразнення горла.

Якщо не допомагає усунення причин, що викликають кашель – краще звернутися до свого лікаря для дообстеження, щоб виключити алергічні реакції.

Звісно, причиною можуть бути вірусні та бактеріальні інфекції, тоді зазвичай будуть додаткові симптоми, такі як підвищення температури тіла, ломота в тілі, слабкість і т.д.

Якщо першіння в горлі та покашлювання турбують вас вночі, зверніть увагу на роботу шлунка та стравоходу. Зверніться до свого лікаря, щоб виключити гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.

Що робити, коли першить в горлі та хочеться кашляти: покрокова інструкція

За словами лікаря, в таких випадках потрібно слідувати інструкції:

Пийте багато рідини. Вода допоможе підтримувати вологість слизових оболонок Уникайте алкоголь та кофеїн, що може додатково зневоднювати організм. Зволожуйте повітря в приміщенні. Можна застосовувати льодяники з медом та ментолом. Не приймайте самостійно антибіотики. 95% інфекційних захворювань горла є вірусного походження, на які не впливають антибактеріальні препарати.

Коли потрібно обов‘язково звернутись до лікаря

Існує список симптомів, які не можна ігнорувати:

сильний біль в горлі, наростання болю;

проблеми з ковтанням;

утруднене дихання або біль при диханні;

важко відкрити рот;

біль у суглобах;

лихоманка, температура понад 38 °C;

біль в шиї;

вушний біль;

кров в слині або мокротинні;

біль в горлі, який триває понад тиждень.

Лікар також радить не відмовляти собі в смачному морозиві влітку через біль в горлі, оскільки холод полегшує біль та ніяк не впливає на захворювання.