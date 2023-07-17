Біль та неприємні відчуття в горлі заважають нормальному перебігу повсякденного життя і відволікають від роботи. Пирхота не є захворюванням, а вважають окремим симптомом, що виникає при багатьох недугах. Що робити, коли першить в горлі та хочеться кашляти – читайте в матеріалі.
Що робити, коли першить в горлі та хочеться кашляти: чому виникають такі відчуття
За словами терапевта Лілії Красько, відчуття пирхоти, дискомфорту чи болю в горлі є неспецифічним симптомом безлічі захворювань від інфекцій до травм.
Найчастіше причинами звичайної пирхоти, сухості, дискомфорту та дертя в горлі є сухе повітря, особливо таке можна спостерігати після сну, а також коли робота пов‘язана з дикцією, де приходиться багато говорити.
Також в літню пору року сухість слизових носоглоток може спровокувати кондиціонер.
Крім цього, причиною пирхоти в горлі, часте покашлювання можуть викликати різні алергени та подразники. До прикладу це може бути пил, пилок рослин, миючі засоби, дезінфектори, дим і т.д. Надлишковий слиз внаслідок алергічної реакції в носі може стікати по задній стінці глотки, що також викликає подразнення горла.
Якщо не допомагає усунення причин, що викликають кашель – краще звернутися до свого лікаря для дообстеження, щоб виключити алергічні реакції.
Звісно, причиною можуть бути вірусні та бактеріальні інфекції, тоді зазвичай будуть додаткові симптоми, такі як підвищення температури тіла, ломота в тілі, слабкість і т.д.
Якщо першіння в горлі та покашлювання турбують вас вночі, зверніть увагу на роботу шлунка та стравоходу. Зверніться до свого лікаря, щоб виключити гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.
Що робити, коли першить в горлі та хочеться кашляти: покрокова інструкція
За словами лікаря, в таких випадках потрібно слідувати інструкції:
- Пийте багато рідини. Вода допоможе підтримувати вологість слизових оболонок
- Уникайте алкоголь та кофеїн, що може додатково зневоднювати організм.
- Зволожуйте повітря в приміщенні.
- Можна застосовувати льодяники з медом та ментолом.
- Не приймайте самостійно антибіотики. 95% інфекційних захворювань горла є вірусного походження, на які не впливають антибактеріальні препарати.
Коли потрібно обов‘язково звернутись до лікаря
Існує список симптомів, які не можна ігнорувати:
- сильний біль в горлі, наростання болю;
- проблеми з ковтанням;
- утруднене дихання або біль при диханні;
- важко відкрити рот;
- біль у суглобах;
- лихоманка, температура понад 38 °C;
- біль в шиї;
- вушний біль;
- кров в слині або мокротинні;
- біль в горлі, який триває понад тиждень.
Лікар також радить не відмовляти собі в смачному морозиві влітку через біль в горлі, оскільки холод полегшує біль та ніяк не впливає на захворювання.