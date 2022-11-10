Буває, прокинулися вранці, а в горлі дряпає. Ну ось, доведеться лікуватись, а часу немає – багато роботи або їхати треба кудись.
Як вилікуати хворе горло швидко, розповідає Фактам ICTV лікар-терапевт Марина Єріна.
– Звичайно, є багато лікарських засобів, які знімають запалення у горлі, вбивають мікроби, але якщо хвороба у зародковому стані, то можна обійтися і без медикаментів, – радить терапевт.
Головне – діяти швидко та наполегливо.
Зараз дивляться
- Відчувши першіння, випийте маленькими ковтками велику чашку теплого (не гарячого) напою. Це може бути звичайний чай, чай з лимоном, м’ятою, імбиром,
- Увечері можна додати до чаю малинове варення або свіжий імбир, який має антибактеріальну та загальнозміцнювальну дію.
- Вдень обідайте теплим супом. Краще, якщо це суп-пюре без твердих продуктів. Найкращий засіб від застуди – курячий бульйон.
- Не потрібно пити чи їсти холодні страви. Вони сприяють звуженню судин та посиленню запалення.
- Укутайте горло теплим шарфом. Посилення кровообігу в цьому разі сприятиме одужанню.
- Полощіть горло протягом дня через кожні 1,5-2 години. Приготуйте полоскання: одна чайна ложка соди, чверть чайної ложки йодованої солі на склянку теплої води.
- Можна приготувати засіб для полоскання із трав: одну столову ложку квіток ромашки та квіток календули залийте склянкою окропу, потримайте на водяній бані 10 хвилин. Дайте настоятися, коли рідина стане трохи теплішою за кімнатну температуру, процідіть.
- Пів чайної ложки настоянки прополісу розчиніть у склянці теплої води.
У перервах між полосканням вживайте льодяники з екстрактом прополісу, ромашки, шавлії.
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Якщо є домашній інгалятор, прогрівайте горло за його допомогою, додаючи у нього ефірні олії чайного дерева, сосни, ялівцю: вони мають антисептичну дію.
Зазвичай біль у горлі, якщо це не ангіна, минає за два дні.