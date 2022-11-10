Буває, прокинулися вранці, а в горлі дряпає. Ну ось, доведеться лікуватись, а часу немає – багато роботи або їхати треба кудись.

Як вилікуати хворе горло швидко, розповідає Фактам ICTV лікар-терапевт Марина Єріна.

– Звичайно, є багато лікарських засобів, які знімають запалення у горлі, вбивають мікроби, але якщо хвороба у зародковому стані, то можна обійтися і без медикаментів, – радить терапевт.

Головне – діяти швидко та наполегливо.

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Відчувши першіння, випийте маленькими ковтками велику чашку теплого (не гарячого) напою. Це може бути звичайний чай, чай з лимоном, м’ятою, імбиром, Увечері можна додати до чаю малинове варення або свіжий імбир, який має антибактеріальну та загальнозміцнювальну дію. Вдень обідайте теплим супом. Краще, якщо це суп-пюре без твердих продуктів. Найкращий засіб від застуди – курячий бульйон. Не потрібно пити чи їсти холодні страви. Вони сприяють звуженню судин та посиленню запалення. Укутайте горло теплим шарфом. Посилення кровообігу в цьому разі сприятиме одужанню. Полощіть горло протягом дня через кожні 1,5-2 години. Приготуйте полоскання: одна чайна ложка соди, чверть чайної ложки йодованої солі на склянку теплої води. Можна приготувати засіб для полоскання із трав: одну столову ложку квіток ромашки та квіток календули залийте склянкою окропу, потримайте на водяній бані 10 хвилин. Дайте настоятися, коли рідина стане трохи теплішою за кімнатну температуру, процідіть. Пів чайної ложки настоянки прополісу розчиніть у склянці теплої води.

У перервах між полосканням вживайте льодяники з екстрактом прополісу, ромашки, шавлії.

Якщо є домашній інгалятор, прогрівайте горло за його допомогою, додаючи у нього ефірні олії чайного дерева, сосни, ялівцю: вони мають антисептичну дію.

Зазвичай біль у горлі, якщо це не ангіна, минає за два дні.