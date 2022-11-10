Бывает, проснулись утром, а в горле першит. Ну вот, придется лечится, а времени нет — много работы или ехать куда-то нужно.

Как привести в порядок больное горло быстро, рассказывает Фактам ICTV врач-терапевт Марина Ерина.

— Конечно, есть масса лекарственных средств, которые снимают воспаление в горле, убивают микробы, но если болезнь в зачаточном состоянии, то можно обойтись и без медикаментов, — советует терапевт.

Главное — действовать быстро и настойчиво.

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Почувствовав першение, выпейте маленькими глоточками большую чашку теплого (не горячего) напитка. Это может быть обычный чай, чай с лимоном, мятой, имбирем, Вечером можно добавить к чаю малиновое варенье или свежий имбирь, который обладает антибактериальным и общеукрепляющим действием. Днем обедайте теплым супом. Лучше, если это суп-пюре без жестких продуктов. Лучшее средство от простуды – куриный бульон. Не нужно пить или есть холодные блюда. Они способствуют сужению сосудов и усилению воспаления. Укутайте горло теплым шарфом. Усиливающееся кровообращение в этом случае будет способствовать выздоровлению. Полощите горло в течение дня через каждые 1,5-2 часа. Приготовьте полоскание: одна чайная ложка соды, четверть чайной ложки йодированной соли на стакан теплой воды. Можно приготовить средство для полоскания из трав: одну столовую ложку цветков ромашки и цветков календулы залейте стаканом кипятка, подержите на водяной бане 10 минут. Дайте настояться, когда жидкость станет чуть теплее комнатной температуры, процедите. Половину чайной ложки настойки прополиса растворите в стакане теплой воды.

В перерывах между полосканием — леденцы с экстрактом прополиса, ромашки, шалфея.

Если есть домашний ингалятор, прогревайте горло с его помощью, добавляя в него эфирные масла чайного дерева, сосны, можжевельника: они оказывают антисептическое действие.

Обычно боль в горле, если это не ангина, проходит за два дня.