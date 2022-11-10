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Как быстро вылечить горло в домашних условиях – рекомендации терапевта

10 ноября 2022, 12:58
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Марина Ерина вра-терапевт
горло болит
Источник: Pexels

Бывает, проснулись утром, а в горле першит. Ну вот, придется лечится, а времени нет — много работы или ехать куда-то нужно.

Как привести в порядок больное горло быстро, рассказывает Фактам ICTV  врач-терапевт Марина Ерина.

 — Конечно, есть масса лекарственных средств, которые снимают воспаление в горле, убивают микробы, но если болезнь в зачаточном состоянии, то можно обойтись и без медикаментов, — советует терапевт.

Главное — действовать быстро и настойчиво.

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  1. Почувствовав першение, выпейте маленькими глоточками большую чашку теплого (не горячего) напитка. Это может быть обычный чай, чай с лимоном, мятой, имбирем,
  2. Вечером можно добавить к чаю малиновое варенье или свежий имбирь, который обладает антибактериальным и общеукрепляющим действием.
  3. Днем обедайте теплым супом. Лучше, если это суп-пюре без жестких продуктов. Лучшее средство от простуды – куриный бульон.
  4. Не нужно пить или есть холодные блюда. Они способствуют сужению сосудов и усилению воспаления.
  5. Укутайте горло теплым шарфом. Усиливающееся кровообращение в этом случае будет способствовать выздоровлению.
  6. Полощите горло в течение дня через каждые 1,5-2 часа. Приготовьте полоскание: одна чайная ложка соды, четверть чайной ложки йодированной соли на стакан теплой воды.
  7. Можно приготовить средство для полоскания из трав: одну столовую ложку цветков ромашки и цветков календулы залейте стаканом кипятка, подержите на водяной бане 10 минут. Дайте настояться, когда жидкость станет чуть теплее комнатной температуры, процедите.
  8. Половину чайной ложки настойки прополиса растворите в стакане теплой воды.

В перерывах между полосканием — леденцы с экстрактом прополиса, ромашки, шалфея.

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Если есть домашний ингалятор, прогревайте горло с его помощью, добавляя в него эфирные масла чайного дерева, сосны, можжевельника: они оказывают антисептическое действие.

Обычно боль в горле, если это не ангина, проходит за два дня.

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