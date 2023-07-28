Многие люди, особенно постарше, страдают от онемения в руках. Особенно – ночью. Однако симптомы могут наблюдаться в любом возрасте. Что делать, когда немеют руки ночью – читайте в материале.

Что делать, когда немеют руки ночью и почему это происходит

Семейный врач Лилия Сарахман утверждает, что когда человек длительное время находится в одном положении, особенно в состоянии сна, это может оказывать давление на нервы. Клинически это проявляется чувством онемения. В большинстве случаев происходит онемение верхних конечностей.

Такое состояние исчезает, когда человек начинает двигаться и ослабевает давление на нерв.

Хотя давление на нерв является самой распространенной причиной онемения в руках во время сна, это может развиться и из-за заболеваний, которые влияют как на сами нервы руки, так и на кровоснабжающие их сосуды.

К примеру:

Синдром запястного канала. Нерв сдавливается, когда он проходит от предплечья к кисти. Возникает преимущественно у людей, выполняющих повторяющуюся работу руками или имеющих предварительные травмы запястья. Периферическая нейропатия, возникающая вследствие травмы, онкологии, инфекций, аутоиммунных расстройств, употребления наркотиков и т.д. Диабетическая нейропатия. Когда высокий уровень сахара в крови со временем повреждает нервы и кровеносные сосуды.

Что делать, когда немеют руки ночью: лечение

По словам врача, лечение онемения конечностей зависит от того, что его вызывает. Несколько советов могут помочь уменьшить или предотвратить это: