Многие люди, особенно постарше, страдают от онемения в руках. Особенно – ночью. Однако симптомы могут наблюдаться в любом возрасте. Что делать, когда немеют руки ночью – читайте в материале.
Что делать, когда немеют руки ночью и почему это происходит
Семейный врач Лилия Сарахман утверждает, что когда человек длительное время находится в одном положении, особенно в состоянии сна, это может оказывать давление на нервы. Клинически это проявляется чувством онемения. В большинстве случаев происходит онемение верхних конечностей.
Такое состояние исчезает, когда человек начинает двигаться и ослабевает давление на нерв.
Хотя давление на нерв является самой распространенной причиной онемения в руках во время сна, это может развиться и из-за заболеваний, которые влияют как на сами нервы руки, так и на кровоснабжающие их сосуды.
К примеру:
- Синдром запястного канала. Нерв сдавливается, когда он проходит от предплечья к кисти. Возникает преимущественно у людей, выполняющих повторяющуюся работу руками или имеющих предварительные травмы запястья.
- Периферическая нейропатия, возникающая вследствие травмы, онкологии, инфекций, аутоиммунных расстройств, употребления наркотиков и т.д.
- Диабетическая нейропатия. Когда высокий уровень сахара в крови со временем повреждает нервы и кровеносные сосуды.
Что делать, когда немеют руки ночью: лечение
По словам врача, лечение онемения конечностей зависит от того, что его вызывает. Несколько советов могут помочь уменьшить или предотвратить это:
- Смените позу для сна. Избегайте сна в позах, которые усиливают онемение или покалывание, таких как сон с изогнутыми запястьями или лежа на животе с руками над головой, или руки под подушкой.
- Поддерживайте здоровый уровень сахара в крови. Поддерживая уровень сахара в крови, можно предотвратить развитие или ухудшение повреждения нервов.
- Поддерживайте здоровый вес. Некоторые данные свидетельствуют о том, что люди с повышенным индексом массы тела могут быть более подвержены онемению конечностей во время сна. Люди с ожирением также подвержены большему риску развития диабетической нейропатии и синдрома запястного канала.
- Если онемение рук не дает вам спать ночью, или не исчезает после того, как вы поднялись и подвигались, или сопровождается другими симптомами (онемение, продолжающееся в течение дня, онемение по всему телу, а не только в руках, мышечная слабость, резкие боли или ощущение жжения в конечностях, трудности при ходьбе или разговоре, слабость или неспособность двигаться, потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем), обязательно обратитесь к врачу для обследования и назначения соответствующего лечения.