Багато людей, особливо старшого віку, страждають від оніміння в руках. Особливо – вночі. Однак симптоми можуть спостерігатися в будь-якому віці. Що робити, коли терпнуть руки вночі – читайте в матеріалі.

Що робити, коли терпнуть руки вночі і чому це відбувається

Сімейний лікар Лілія Сарахман стверджує, що коли людина тривалий час перебуває в одному положенні, особливо в стані сну, це може чинити тиск на нерви. Клінічно це проявляється відчуттям оніміння. В більшості випадків відбувається оніміння верхніх кінцівок.

Такий стан зникає, коли людина починає рухатися і слабшає тиск на відповідний нерв.

Хоча тиск на нерв є найпоширенішою причиною оніміння в руках під час сну, це може розвинутися і через захворювання, які впливають як на самі нерви руки, так і на судини, які їх кровопостачають.

Наприклад:

Синдром зап’ястного каналу. Нерв здавлюється, коли він проходить від передпліччя до кисті. Виникає переважно в людей, які виконують повторювану роботу руками або мають попередні травми зап’ястя. Периферична нейропатія, що виникає внаслідок травми, онкології, інфекцій, аутоімунних розладів, вживання наркотиків та ін. Діабетична нейропатія. Коли високий рівень цукру в крові з часом пошкоджує нерви та кровоносні судини

Що робити, коли терпнуть руки вночі: лікування

За словами лікаря, лікування оніміння кінцівок залежить від того, що його викликає. Кілька порад можуть допомогти зменшити або запобігти цьому: