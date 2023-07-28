Багато людей, особливо старшого віку, страждають від оніміння в руках. Особливо – вночі. Однак симптоми можуть спостерігатися в будь-якому віці. Що робити, коли терпнуть руки вночі – читайте в матеріалі.
Що робити, коли терпнуть руки вночі і чому це відбувається
Сімейний лікар Лілія Сарахман стверджує, що коли людина тривалий час перебуває в одному положенні, особливо в стані сну, це може чинити тиск на нерви. Клінічно це проявляється відчуттям оніміння. В більшості випадків відбувається оніміння верхніх кінцівок.
Такий стан зникає, коли людина починає рухатися і слабшає тиск на відповідний нерв.
Хоча тиск на нерв є найпоширенішою причиною оніміння в руках під час сну, це може розвинутися і через захворювання, які впливають як на самі нерви руки, так і на судини, які їх кровопостачають.
Наприклад:
- Синдром зап’ястного каналу. Нерв здавлюється, коли він проходить від передпліччя до кисті. Виникає переважно в людей, які виконують повторювану роботу руками або мають попередні травми зап’ястя.
- Периферична нейропатія, що виникає внаслідок травми, онкології, інфекцій, аутоімунних розладів, вживання наркотиків та ін.
- Діабетична нейропатія. Коли високий рівень цукру в крові з часом пошкоджує нерви та кровоносні судини
Що робити, коли терпнуть руки вночі: лікування
За словами лікаря, лікування оніміння кінцівок залежить від того, що його викликає. Кілька порад можуть допомогти зменшити або запобігти цьому:
- Змініть позу для сну. Уникайте сну в позах, які посилюють оніміння або поколювання, як-от сон із зігнутими зап’ястями чи лежачи на животі з руками над головою, чи руки під подушкою.
- Підтримуйте здоровий рівень цукру в крові. Підтримуючи рівень цукру в крові, можна запобігти розвитку або погіршенню пошкодження нервів.
- Підтримуйте здорову вагу. Деякі дані свідчать про те, що люди з підвищеним індексом маси тіла можуть бути більш схильні до оніміння кінцівок під час сну. Люди з ожирінням також піддаються більшому ризику розвитку діабетичної нейропатії та синдрому зап’ястного каналу.
- Якщо оніміння рук не дає вам спати вночі, або не зникає після того, як ви піднялися та порухалися, або супроводжується іншими симптомами (оніміння, яке триває протягом дня, оніміння по всьому тілу, а не тільки в руках, м’язова слабкість, різкі болі або відчуття печіння в кінцівках, труднощі під час ходьби або розмови, слабкість або нездатність рухатися, втрата контролю над кишківником або сечовим міхуром), обов’язково зверніться до лікаря для дообстеження та призначення відповідного лікування.