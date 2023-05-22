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Что делать, когда укусила пчела – объясняет врач

22 мая 2023, 16:29
Анна Голишевская редактор ленты
Бджола
Источник: Unsplash

Летом одним из неприятных и опасных моментов является укус пчелы. Если у вас нет аллергии на пчелиный токсин или признаков тяжелой аллергической реакции, то обычно все может обойтись временной болью, покраснением, зудом в месте укуса. Но если аллергия присутствует, то это несет определенную опасность. Что делать, когда укусила пчела – читайте в материале.

Что делать, если укусила пчела

Семейный врач Михаил Цюрак советует сначала осмотреть место укуса, там должно быть пчелиное жало – тоненькая иголочка. Его нужно извлечь с помощью пинцета, предварительно обработав его антисептиком.

Кроме этого, эксперт выделяет следующие правила первой помощи при укусе пчелы:

  1. К месту укуса нужно приложить холод, это снизит отек. В качестве источника холода можно использовать бутылку с водой, пакет со льдом или замороженными продуктами (его предварительно нужно окутать тканью, например, полотенцем во избежание обморожения).
  2. Если холод не помогает, необходимо смазать место противоаллергическим гелем или мазью (Фенистил гель, Псило-бальзам гель, Гидрокортизоновая мазь).
  3. Укус пчелы, кроме отека, часто вызывает боль. Для обезболивания следует применять Парацетамол или Ибупрофен для взрослых в таблетках и эти же препараты в сиропе для детей согласно массе их тела.

Когда необходимо срочно обратиться за медицинской помощью при укусе пчелы:

  • если он был осуществлен в области языка или неба;
  • если появляется быстрый, нарастающий отек в области лица и шеи после ужаления (признаки отека Квинке);
  • внезапное ухудшение общего самочувствия (головокружение, потеря сознания, судороги, одышка);
  • зафиксирован ранее факт аллергии на укусы пчел или продукты пчеловодства (мед, маточное молочко и т. д.).
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