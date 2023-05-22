Летом одним из неприятных и опасных моментов является укус пчелы. Если у вас нет аллергии на пчелиный токсин или признаков тяжелой аллергической реакции, то обычно все может обойтись временной болью, покраснением, зудом в месте укуса. Но если аллергия присутствует, то это несет определенную опасность. Что делать, когда укусила пчела – читайте в материале.

Что делать, если укусила пчела

Семейный врач Михаил Цюрак советует сначала осмотреть место укуса, там должно быть пчелиное жало – тоненькая иголочка. Его нужно извлечь с помощью пинцета, предварительно обработав его антисептиком.

Кроме этого, эксперт выделяет следующие правила первой помощи при укусе пчелы:

К месту укуса нужно приложить холод, это снизит отек. В качестве источника холода можно использовать бутылку с водой, пакет со льдом или замороженными продуктами (его предварительно нужно окутать тканью, например, полотенцем во избежание обморожения). Если холод не помогает, необходимо смазать место противоаллергическим гелем или мазью (Фенистил гель, Псило-бальзам гель, Гидрокортизоновая мазь). Укус пчелы, кроме отека, часто вызывает боль. Для обезболивания следует применять Парацетамол или Ибупрофен для взрослых в таблетках и эти же препараты в сиропе для детей согласно массе их тела.

Когда необходимо срочно обратиться за медицинской помощью при укусе пчелы: