Влітку одним із неприємних і небезпечних моментів є укус бджоли. Якщо у вас немає алергії на бджолиний токсин або ви не маєте ознак важкої алергічної реакції, то зазвичай все може обійтися тимчасовим болем, почервонінням, свербінням у місці укусу.Та якщо алергія присутня, то це приховує певну небезпеку. Що робити, коли вкусила бджола – читайте в матеріалі.

Що робити, якщо вкусила бджола

Сімейний лікар Михайло Цюрак радить спершу оглянути місце укусу, там має бути бджолине жало – тоненька голочка. Його потрібно витягти за допомогою пінцета, попередньо обробивши його антисептиком.

Крім цього, експерт виділяє такі правила першої допомоги при укусі бджоли:

До місця укусу треба прикласти холод, це зменшить набряк. Як джерело холоду можна використати пляшку з водою, пакет з льодом чи замороженими продуктами (його попередньо треба огорнути тканиною, наприклад, рушником, щоб уникнути обмороження). Якщо холод не допомагає, необхідно намастити місце ужалення протиалергійним гелем чи маззю (Феністил гель, Псило-бальзам гель, Гідрокортизонова мазь). Укус бджоли, окрім набряку, часто спричиняє біль. Для знеболення варто застосувати Парацетамол чи Ібупрофен для дорослих у таблетках та ці ж самі препарати в сиропі для дітей, згідно з масою їхнього тіла.

Коли необхідно терміново звернутися за медичною допомогою при укусі бджоли: