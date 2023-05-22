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Що робити, коли вкусила бджола – пояснює лікар

22 Травня 2023, 16:29
Анна Голішевська редакторка стрічки
Бджола
Джерело: Unsplash

Влітку одним із неприємних і небезпечних моментів є укус бджоли. Якщо у вас немає алергії на бджолиний токсин або ви не маєте ознак важкої алергічної реакції, то зазвичай все може обійтися тимчасовим болем, почервонінням, свербінням у місці укусу.Та якщо алергія присутня, то це приховує певну небезпеку. Що робити, коли вкусила бджола – читайте в матеріалі.

Що робити, якщо вкусила бджола

Сімейний лікар Михайло Цюрак радить спершу оглянути місце укусу, там має бути бджолине жало – тоненька голочка. Його потрібно витягти за допомогою пінцета, попередньо обробивши його антисептиком.

Крім цього, експерт виділяє такі правила першої допомоги при укусі бджоли:

  1. До місця укусу треба прикласти холод, це зменшить набряк. Як джерело холоду можна використати пляшку з водою, пакет з льодом чи замороженими продуктами (його попередньо треба огорнути тканиною, наприклад, рушником, щоб уникнути обмороження).
  2. Якщо холод не допомагає, необхідно намастити місце ужалення протиалергійним гелем чи маззю (Феністил гель, Псило-бальзам гель, Гідрокортизонова мазь).
  3. Укус бджоли, окрім набряку, часто спричиняє біль. Для знеболення варто застосувати Парацетамол чи Ібупрофен для дорослих у таблетках та ці ж самі препарати в сиропі для дітей, згідно з масою їхнього тіла.

Коли необхідно терміново звернутися за медичною допомогою при укусі бджоли:

  • якщо він був у ділянку язика чи піднебіння;
  • якщо з’являється швидкий, наростальний набряк у ділянці обличчя та шиї після ужалення (ознаки набряку Квінке);
  • раптове погіршення загального самопочуття (запаморочення, втрата свідомості, судоми, задишка);
  • зафіксований раніше факт алергії на укуси бджіл чи продукти бджільництва (мед, маточне молочко тощо).
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