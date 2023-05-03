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Что делать, если нарывает палец, и когда нужно обращаться к врачу

3 мая 2023, 14:15
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Руки, шкіра рук, пальці, нігті
Источник: Depositphotos

Воспаление тканей вокруг ногтя характеризуется покраснением кожи, болью, отеком, локальным повышением температуры, наличием гноя и обесцвечиванием ногтевой пластины.

Такой процесс называется панариций (или паронихия), а в народе — нарыв пальца. Паронихия — гнойное воспаление тканей пальца, который не стоит путать с заусенцем.

Заболевание не является страшным, но если вовремя не обратиться к врачу, могут быть негативные последствия.

Что делать, если нарывает палец, и когда нужно обращаться к врачу, читайте в материале Фактов ICTV.

Почему нарывает палец

Специалисты Медицинского центра Lancet Clinic отмечают, что панариций — это острое гнойное воспаление тканей пальца (чаще возникает на руках), возникающее во время инфицирования вследствие травм: отрывание заусенцев, ссадин, щепок, колотых ран и тому подобное.

— Очень часто панариций возникает после непрофессионального маникюра.

Причины развития нарыва пальца:

  • привычка грызть ногти;
  • хронические воспалительные процессы кожи;
  • сахарный диабет;
  • недостаток витаминов в организме;
  • иммунодефицитные состояния.

Главные симптомы нарыва пальца:

  • Первый признак панариция — пульсирующая боль, припухлость, покраснение кожи у ногтя.
  • Со временем появляется пузырь, заполненный гноем, а боль становится сильнее и интенсивнее.

Что делать, если нарывает палец

Если вы почувствовали первые признаки нарыва пальца и воспаление небольшое, необходимо:

  • Сделать теплые солевые ванночки.
  • После ванночки обработать воспаленный палец хлоргексидином.
  • Сделать на ночь компресс из толстого слоя мази Вишневского или Левомеколя.

Такие процедуры нужно проводить в течение 1-2 дней. Также в процессе лечения необходимо держать воспаленный палец в покое и не перенапрягать его.

— Если в течение двух дней это не помогает, а воспаление увеличивается, нужно срочно обратиться к хирургу. Врач профессионально удалит накопленный гной и назначит необходимое лечение, — добавляют в Lancet Clinic.

Что нельзя делать во время нарыва пальца

Нарыв пальца категорически нельзя самостоятельно прокалывать, прорезать и выгревать.

В Lancet Clinic добавляют, если вовремя не обратиться к хирургу за помощью, могут развиться осложнения. Гной распространится на всю кисть и костную ткань.

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