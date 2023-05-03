Запалення тканин навколо нігтя характеризується почервонінням шкіри, болем, набряком, локальним підвищенням температури, наявністю гною та знебарвленням нігтьової пластини.

Такий процес називається панарицій (або пароніхія), а в народі – нарив пальця. Пароніхія – гнійне запалення тканин пальця, який не варто плутати із задиркою.

Захворювання не надто страшне, але якщо вчасно не звернутися до лікаря, можуть бути негативні наслідки.

Що робити, якщо нариває палець, і коли потрібно звертатися до лікаря, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому нариває палець

Фахівці Медичного центру Lancet Clinic зазначають, що панарицій – це гостре гнійне запалення тканин пальця (частіше зʼявляється на руках), що виникає під час інфікування внаслідок травм: відривання задирок, саден, скабок, колотих ран тощо.

– Дуже часто панарицій виникає після непрофесійного манікюру.

Причини розвитку нариву пальця:

звичка гризти нігті;

хронічні запальні процеси шкіри;

цукровий діабет;

нестача вітамінів в організмі;

імунодефіцитні стани.

Головні симптоми нариву пальця:

Перша ознака панарицію – пульсуючий біль, припухлість, почервоніння шкіри біля нігтя.

Згодом з’являється міхур, заповнений гноєм, а біль стає сильнішим та інтенсивнішим.

Що робити, якщо нариває палець

Якщо ви відчули перші ознаки нариву пальця та запалення невелике, необхідно:

Зробити теплі сольові ванночки.

Після ванночки обробити запалений палець хлоргексидином.

Зробити на ніч компрес із товстого шару мазі Вишневського або левомеколю.

Такі процедури потрібно проводити протягом 1-2 днів. Також у процесі лікування необхідно тримати запалений палець у спокої та не перенапружувати його.

– Якщо протягом двох днів це не допомагає, а запалення збільшується, потрібно терміново звернутися до хірурга. Лікар професійно видалить накопичений гній і призначить необхідне лікування, – додають у Lancet Clinic.

Що не можна робити під час нариву пальця

Нарив пальця категорично не можна самостійно проколювати, прорізати та вигрівати.

У Lancet Clinic додають, якщо вчасно не звернутися до хірурга по допомогу, можуть розвинутися ускладнення. Гній пошириться на всю кисть і кісткову тканину.