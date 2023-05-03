Запалення тканин навколо нігтя характеризується почервонінням шкіри, болем, набряком, локальним підвищенням температури, наявністю гною та знебарвленням нігтьової пластини.
Такий процес називається панарицій (або пароніхія), а в народі – нарив пальця. Пароніхія – гнійне запалення тканин пальця, який не варто плутати із задиркою.
Захворювання не надто страшне, але якщо вчасно не звернутися до лікаря, можуть бути негативні наслідки.
Що робити, якщо нариває палець, і коли потрібно звертатися до лікаря, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Чому нариває палець
Фахівці Медичного центру Lancet Clinic зазначають, що панарицій – це гостре гнійне запалення тканин пальця (частіше зʼявляється на руках), що виникає під час інфікування внаслідок травм: відривання задирок, саден, скабок, колотих ран тощо.
– Дуже часто панарицій виникає після непрофесійного манікюру.
Причини розвитку нариву пальця:
- звичка гризти нігті;
- хронічні запальні процеси шкіри;
- цукровий діабет;
- нестача вітамінів в організмі;
- імунодефіцитні стани.
Головні симптоми нариву пальця:
- Перша ознака панарицію – пульсуючий біль, припухлість, почервоніння шкіри біля нігтя.
- Згодом з’являється міхур, заповнений гноєм, а біль стає сильнішим та інтенсивнішим.
Що робити, якщо нариває палець
Якщо ви відчули перші ознаки нариву пальця та запалення невелике, необхідно:
- Зробити теплі сольові ванночки.
- Після ванночки обробити запалений палець хлоргексидином.
- Зробити на ніч компрес із товстого шару мазі Вишневського або левомеколю.
Такі процедури потрібно проводити протягом 1-2 днів. Також у процесі лікування необхідно тримати запалений палець у спокої та не перенапружувати його.
– Якщо протягом двох днів це не допомагає, а запалення збільшується, потрібно терміново звернутися до хірурга. Лікар професійно видалить накопичений гній і призначить необхідне лікування, – додають у Lancet Clinic.
Що не можна робити під час нариву пальця
Нарив пальця категорично не можна самостійно проколювати, прорізати та вигрівати.
У Lancet Clinic додають, якщо вчасно не звернутися до хірурга по допомогу, можуть розвинутися ускладнення. Гній пошириться на всю кисть і кісткову тканину.