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Что делать, если укусили собака или хищное животное

29 сентября 2022, 13:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
собака
Источник: Depositphotos

Специалисты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, какие меры следует предпринять, если укусили собака или хищное животное.

— Укусы собак или хищных животных могут угрожать заражением бешенством. Лучше проконсультироваться с семейным врачом или обратиться в травмпункт. Медик определит, нужна ли прививка и подскажет дальнейшие действия, — говорится в сообщении.

Алгоритм действий, если укусили собака или хищное животное:

  • тщательно промыть рану чистой водой с мылом;
  • нанести антисептик;
  • закрыть рану или царапину чистой повязкой;
  • обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт, чтобы рану должным образом обработали.
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Сообщается, что медик травмпункта осмотрит пациента и при необходимости назначит курс антирабической вакцины. Это вакцина против бешенства, которая предотвращает развитие заболевания в 96-99% случаев. Главное начать курс лечения не позднее 14 дней с момента укуса.

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Источник: НСЗУ

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