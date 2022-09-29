Специалисты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, какие меры следует предпринять, если укусили собака или хищное животное.

— Укусы собак или хищных животных могут угрожать заражением бешенством. Лучше проконсультироваться с семейным врачом или обратиться в травмпункт. Медик определит, нужна ли прививка и подскажет дальнейшие действия, — говорится в сообщении.

Алгоритм действий, если укусили собака или хищное животное:

тщательно промыть рану чистой водой с мылом;

нанести антисептик;

закрыть рану или царапину чистой повязкой;

обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт, чтобы рану должным образом обработали.

Сообщается, что медик травмпункта осмотрит пациента и при необходимости назначит курс антирабической вакцины. Это вакцина против бешенства, которая предотвращает развитие заболевания в 96-99% случаев. Главное начать курс лечения не позднее 14 дней с момента укуса.

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Источник: НСЗУ