Специалисты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, какие меры следует предпринять, если укусили собака или хищное животное.
— Укусы собак или хищных животных могут угрожать заражением бешенством. Лучше проконсультироваться с семейным врачом или обратиться в травмпункт. Медик определит, нужна ли прививка и подскажет дальнейшие действия, — говорится в сообщении.
Алгоритм действий, если укусили собака или хищное животное:
- тщательно промыть рану чистой водой с мылом;
- нанести антисептик;
- закрыть рану или царапину чистой повязкой;
- обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт, чтобы рану должным образом обработали.
Сообщается, что медик травмпункта осмотрит пациента и при необходимости назначит курс антирабической вакцины. Это вакцина против бешенства, которая предотвращает развитие заболевания в 96-99% случаев. Главное начать курс лечения не позднее 14 дней с момента укуса.
Прививка от бешенства бесплатная, отмечают специалисты НСЗУ.
Источник: НСЗУ