В Киевской области призывают владельцев домашних и домашних животных делать им прививки от бешенства. Потому что сейчас многие бездомные животные бегают в поисках пищи по лесам, где живут носители бешенства — дикие животные: лисы, куницы, мыши и т.д. Они могут заразить домашних животных, а те – своих хозяев или военных, живущих в полевых условиях.

Врач-инфекционист Анастасия Неклюдова напоминает, что нужно делать, когда возникла опасность.

– Акцентирую внимание! Бешенство — неизлечимое заболевание со 100% смертностью, — отмечает врач. – Сейчас для наших воинов повысились риски инфицирования бешенством! Военнослужащие могут размещаться в лесах, в селах, разрушенных городах. Из-за эвакуации людей многие животные потеряли хозяев и могут бродить по городам. Дикие животные могут заходить в города и кусать животных или людей!

Бешенство передается также через слюну. Даже ослюнение несет угрозу жизни человека. И если вы пообщались с животным, которое вскоре умерло, или оно покусало вас, не ждите, сразу обращайтесь к врачу.

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Лучше перенести несколько профилактических уколов, чем умереть в муках.

– Спасти может только прививка, – говорит инфекционист. — Это игра наперегонки: скорее вирус доберется до мозга или иммунитет выработается. И не пугайтесь “40 уколов в живот”. Это практиковалось еще тогда, когда Пастер разрабатывал свою вакцину для достижения стойкого иммунитета. Тогда действительно нужно было сделать до 40 уколов. Сейчас схема вакцинации очень упростилась, включает пять прививок – первый день, третий, седьмой, 14 и 30. Уколы делают внутримышечно.

Обращайтесь в ближайший травмпункт, к медработнику, больнице.

Источник: Киевская ОВА, Анастасия Неклюдова