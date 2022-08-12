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Проходят профилактику против бешенства: на Львовщине бешеная куница покусала трех женщин

12 августа 2022, 16:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сказ
Источник: Depositphotos

Трех жительниц одного из сел Сколевщины покусала куница, которая, как выяснилось впоследствии, была больна бешенством.

Сообщается, что утром 5 августа животное набросилось на людей и покусало их за руки и ноги. К счастью, на крик потерпевших выбежал односельчанин, который застрелил куницу и вызвал ветеринаров.

Результаты исследования подтвердили подозрения – куница была больна бешенством.

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Пострадавших женщин бригада скорой доставила в Сколевскую центральную больницу. Там им обработали раны и направили в центральную районную больницу в Стрый, поскольку в местной больнице в то время не было антирабического иммуноглобулина.

По словам медицинского директора Сколевской центральной больницы Оксаны Яремко, сейчас все три пациентки находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

Сообщается, что сегодня, 12 августа, в Сколевскую центральную больницу должны поступить нужные препараты, чтобы продолжить антирабическое лечение в соответствии с протоколом лечения.

Напомним, что бешенство – это смертельно опасное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Вирус человеку передается от больных животных через укус, ослюнение кожи или слизистых, особенно, если на них есть микротравмы.

Источник
Zaxid.net
Теги
Вакцини від сказу лікування Лікування алергії Львовщина Бешенство
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