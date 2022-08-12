Трех жительниц одного из сел Сколевщины покусала куница, которая, как выяснилось впоследствии, была больна бешенством.

Сообщается, что утром 5 августа животное набросилось на людей и покусало их за руки и ноги. К счастью, на крик потерпевших выбежал односельчанин, который застрелил куницу и вызвал ветеринаров.

Результаты исследования подтвердили подозрения – куница была больна бешенством.

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Пострадавших женщин бригада скорой доставила в Сколевскую центральную больницу. Там им обработали раны и направили в центральную районную больницу в Стрый, поскольку в местной больнице в то время не было антирабического иммуноглобулина.

По словам медицинского директора Сколевской центральной больницы Оксаны Яремко, сейчас все три пациентки находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

Сообщается, что сегодня, 12 августа, в Сколевскую центральную больницу должны поступить нужные препараты, чтобы продолжить антирабическое лечение в соответствии с протоколом лечения.

Напомним, что бешенство – это смертельно опасное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Вирус человеку передается от больных животных через укус, ослюнение кожи или слизистых, особенно, если на них есть микротравмы.