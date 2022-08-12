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Проходять профілактику проти сказу: на Львівщині скажена куниця покусала трьох жінок

12 Серпня 2022, 16:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сказ
Джерело: Depositphotos

Трьох мешканок одного з сіл Сколівщини покусала куниця, яка, як з’ясувалося згодом, була хвора на сказ.

Повідомляється, що вранці 5 серпня тварина накинулася на людей і покусала їх за руки і ноги. На щастя, на крик потерпілих вибіг односелець, який застрелив куницю і викликав ветеринарів.

Результати дослідження підтвердили підозри – куниця була хвора на сказ.

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Постраждалих жінок бригада швидкої доставила до Сколівської центральної лікарні. Там їм обробили рани і направили в центральну районну лікарню в Стрий, оскільки в місцевій лікарні на той час не було антирабічного імуноглобуліну.

За словами медичного директора Сколівської центральної лікарні Оксани Яремко, наразі всі три пацієнтки перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів.

Повідомляється, що сьогодні, 12 серпня, до Сколівської центральної лікарні мають надійти потрібні препарати, щоб продовжити антирабічне лікування відповідно до протоколу.

Нагадаємо, що сказ – це смертельно небезпечне інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослюнение шкіри або слизових, особливо, якщо на них є мікротравми.

Джерело
Zaxid.net
Теги
Вакцини від сказу лікування Лікування алергії Львівщина Сказ
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