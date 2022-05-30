У Львівській області зафіксували черговий укус змії. Цього разу постраждав 42-річний мешканець села Вовче Самбірського району.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України Львівської області. Його госпіталізували ввечері 29 травня у реанімацію Турківської лікарні.

У чоловіка діагностували укус змії лівого гомілкового ступневого суглобу. Стан потерпілого – середньої важкості.

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Крім того, від укусу змії постраждала 81-річна жінка зі Стрийського району. Її вже госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Рятувальники закликають бути обережними у лісі чи на природі, особливо у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. У ліс краще взувати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.

Під час зустрічі зі змією не варто панікувати, наближатися до неї та робити різкі рухи. Краще спокійно та обережно відійти. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Нещодавно влада Львівської області попереджала про небезпеку через потепління та появу змій. Як надати першу допомогу під час укусу змії – читайте у матеріалі Факти ICTV.