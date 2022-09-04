На Київщині закликають власників свійських та домашніх тварин робити їм щеплення від сказу. Тому що наразі багато безпритульних тварин бігає у пошуках їжі лісами, де мешкають носії сказу – дикі тварини: лиси, куниці, миші тощо. Вони можуть заразити свійських тварин, а ті – своїх господарів або військових, що живуть в польових умовах.

Лікарка-інфекціоністка Анастасія Неклюдова нагадує, що потрібно робити, коли виникла небезпека.

– Акцентую увагу! Сказ – невиліковне захворювання зі 100% смертністю, – наголошує лікарка. – Зараз для наших воїнів підвищились ризики інфікування сказом! Військовослужбовці можуть розміщувались в лісах, в селах, зруйнованих містах. Через евакуацію людей, багато тварин втратили господарів та можуть тинятися містами. Дикі тварини можуть заходити до міст та кусати тварин або людей!

Сказ передається також через слюну. Навіть, ослинення несе загрозу життю людини. І якщо ви поспілкувалися з твариною, яка невдовзі померла, або ж вона покусала вас, не чекайте, одразу звертайтеся до лікаря.

Зараз дивляться

Краще перенести кілька профілактичних уколів, аніж померти в муках.

– Врятувати може тільки щеплення, – говорить інфекціоністка. – Це гра наввипередки: швидше вірус добереться до мозку або імунітет виробиться. І не лякайтеся “40 уколів в живіт”. Це практикувалося ще тоді, коли Пастер розробляв свою вакцину для досягнення стійкого імунітету. Тоді справді потрібно було зробити до 40 уколів. Зараз схема вакцинації дуже спростилась, включає п’ять щеплень – перший день, третій, сьомий, 14 та 30. Уколи роблять внутрішньом’язово.

Звертайтеся до найближчого травмпункту, до медпрацівника, лікарні.

Джерело: Київська ОВА, Анастасія Неклюдова