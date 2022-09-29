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Що робити, якщо вкусили собака або хижа тварина

29 Вересня 2022, 13:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
собака
Джерело: Depositphotos

Фахівці Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розповіли, яких заходів слід вжити, якщо вкусили собака або хижа тварина.

– Укуси собак або хижих тварин можуть загрожувати зараженням сказом. Краще проконсультуватися з сімейним лікарем або звернутися до травмпункту. Медик визначить, чи потрібне щеплення і підкаже подальші дії, – йдеться в повідомленні.

Алгоритм дій, якщо вкусила собака або хижа тварина:

  • ретельно промити рану чистою водою з милом;
  • нанести антисептик;
  • закрити рану або подряпину чистою пов’язкою;
  • звернутися за медичною допомогою в найближчий травмпункт, щоб рану належним чином обробили.
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Повідомляється, що медик травмпункту огляне пацієнта і при необхідності призначить курс вакцини проти сказу, яка запобігає розвитку захворювання в 96-99% випадків. Головне почати курс лікування не пізніше 14 днів з моменту укусу.

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Щеплення від сказу безкоштовне, зазначають фахівці НСЗУ.

Джерело: НСЗУ

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Вакцини від сказу поради лікаря Собака
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