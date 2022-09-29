Фахівці Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розповіли, яких заходів слід вжити, якщо вкусили собака або хижа тварина.

– Укуси собак або хижих тварин можуть загрожувати зараженням сказом. Краще проконсультуватися з сімейним лікарем або звернутися до травмпункту. Медик визначить, чи потрібне щеплення і підкаже подальші дії, – йдеться в повідомленні.

Алгоритм дій, якщо вкусила собака або хижа тварина:

ретельно промити рану чистою водою з милом;

нанести антисептик;

закрити рану або подряпину чистою пов’язкою;

звернутися за медичною допомогою в найближчий травмпункт, щоб рану належним чином обробили.

Повідомляється, що медик травмпункту огляне пацієнта і при необхідності призначить курс вакцини проти сказу, яка запобігає розвитку захворювання в 96-99% випадків. Головне почати курс лікування не пізніше 14 днів з моменту укусу.

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Щеплення від сказу безкоштовне, зазначають фахівці НСЗУ.

Джерело: НСЗУ