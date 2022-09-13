У низці населених пунктів Київської області оголошено карантин після того, як був підтверджений випадок захворювання на сказ у домашнього кота.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Березанської міськради.

Повідомляється, що, за інформацією Баришівського відділу ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, діагноз підтверджений у домашнього кота в селі Борщів Баришівської територіальної громади.

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– З метою недопущення поширення хвороби, село Борщів з прилеглими до нього угіддями в радіусі 10 км визначено епізоотичним осередком зі сказу тварин, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, згідно з інструкцією Про заходи по боротьбі зі сказом тварин, забороняється, зокрема, вивезення за межі карантинної зони собак і котів.

Крім того, в мисливських угіддях, оголошених неблагополучними, забороняється проведення промислового і ліцензійного відстрілу диких тварин, їхній вилов і вивезення.

Джерело: Березанська міськрада