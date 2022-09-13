В ряде населенных пунктов Киевской области объявлен карантин после того, как был подтвержден случай заболевания бешенством у домашнего кота.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Березанского горсовета.

Сообщается, что, по информации Барышевского отдела ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области, диагноз подтвержден у домашнего кота в селе Борщев Барышевской территориальной общины.

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— С целью недопущения распространения болезни, село Борщев с прилегающими к нему угодьями в радиусе 10 км определено эпизоотическим очагом по бешенству животных, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно инструкции О мероприятиях по борьбе с бешенством животных, запрещается, в частности, вывоз за пределы карантинной зоны собак и котов.

Кроме того, в охотничьих угодьях, объявленных неблагополучными, запрещается проведение промышленного и лицензионного отстрела диких животных, их отлов и вывоз.

Источник: Березанский горсовет