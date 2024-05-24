Время от времени появляются сообщения о том, как дети или взрослые люди случайно выпивают уксус или другие химические средства.

Чем это грозит и какие меры помогут минимизировать возможный вред — Фактам ICTV рассказала инструктор по домедицинской помощи и тактической медицине Оксана Овдиенко.

Что будет, если выпить уксус

Употребление уксуса может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать развитие язвенных болезней.

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Особенно это опасно для людей, страдающих гастритом, панкреатитом, холециститом, энтеритом или язвой желудка. Пострадавший может потерять сознание и даже перестать дышать.

Что делать, если выпил случайно уксус

Медики рекомендуют сохранять спокойствие, ведь паника может усугубить ситуацию. Кроме того, не следует вызывать рвоту — это может еще больше раздражить ротовую полость и пищевод.

— Прежде всего, промойте рот водой, чтобы удалить остатки уксуса из ротовой полости. Затем выпейте стакан воды или молока, чтобы уменьшить концентрацию кислоты в желудке, и обратитесь за медицинской помощью, — советует Оксана Овдиенко.

По словам специалиста, не стоит пить сразу большое количество жидкости или принимать соду, другие напитки или щелочные средства из-за нежелательной химической реакции.

Пока ждете медиков, обратите внимание на такие симптомы, как боль в горле, груди или животе, затрудненное дыхание, рвота, кровавые выделения или другие признаки, что могут свидетельствовать о серьезных повреждениях органов.

Если начнется рвота, нагните лицо как можно ниже и закройте нос, чтобы на выходе рвота с кислотой не попала в дыхательные пути.

— При головокружении и проблемах с сознанием, нужно положить человека на бок и следить за дыханием. Будьте готовы приступить к сердечно-легочной реанимации, — предостерегает парамедик.

Помните, что своевременное обращение за медицинской помощью является важнейшим шагом в случае случайного употребления уксуса.

Поэтому не оставляйте его без присмотра на доступных поверхностях, особенно, если дома дети. Переливая уксус в другую емкость, обязательно подпишите ее большими буквами и спрячьте. Но не в холодильник — для ребенка это может быть опасно.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков