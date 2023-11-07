Как определить, что лекарства непригодны к использованию. Как избавиться от просроченных препаратов и куда их деть – читайте в материале Фактов ICTV.

Как понять, что лекарство просрочено

Провизор Оксана Меленчук обращает внимание на условия хранения. Если лекарство хранилось неправильно, его внешний вид меняется, и случается так еще до истечения срока годности.

На это указывают следующие признаки:

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таблетки изменили цвет, который обязательно указан в инструкции;

препарат раскрошился, размяк или содержит нехарактерные вкрапления;

упаковка медикамента повредилась и перестала быть герметичной;

средство имеет нетипичную структуру, запах или налет;

жидкость стала неоднородной, расслоилась или помутнела;

капсулы сморщились или склеились.

По настоятельному мнению Меленчук, такие препараты употреблять нельзя ни в коем случае.

Можно ли принимать лекарства, у которых истек срок годности, и почему это опасно

Под сроком годности лекарств производители понимают то время, в течение которого препарат будет гарантированно эффективным и безопасными не окажет побочных воздействий, объясняет провизор.

Однако, в исследовании FDA, которое опубликовала Медицинская школа Гарварда, ученые подтвердили, что 88% препаратов быть эффективными на протяжении нескольких лет после истечения срока годности. Речь идет о лекарствах в форме таблеток или капсул, так как срок годности растворов ощутимо меньше, особенно в распечатанных упаковках.

Несмотря на эти факты провизор рекомендует не рисковать.

И уж точно не стоит экспериментировать с сильнодействующими препаратами или антибиотиками

Что делать с просроченными лекарствами

По правилам, которые регулирует закон Украины Об отходах, просроченные лекарства нужно утилизировать. Это делают с помощью специального оборудования, в котором сперва сжигаются сами препараты, а затем образовавшиеся газы.

За границей существуют пункты приема непригодных лекарств или же проводится регулярный их сбор. В Украине такая практика пока не очень распространена.

Если нет возможности сдать лекарства на утилизацию, и речь идет не о промышленных масштабах, выбрасывать их в мусорник в домашних условиях нужно по определенным правилам.

Таблетки и капсулы:

извлечь из упаковки и измельчить;

смешать порошок с другими непищевыми отходами;

поместить смесь в плотно закрытый в сосуд.

Это нужно сделать для того, чтобы лекарства не съели, например, бездомные животные, а люди, перерабатывающие мусор, не подвергались опасным испарениям.

Жидкие препараты, растворимые в воде:

извлечь из тары;

растворить в воде;

отправить в канализацию

Ни в коем случае нельзя выбрасывать медикаменты в заводской упаковке, чтобы их не смогли использовать другие люди.

Куда сдать просроченные лекарства

У жителей украинской столицы появилась возможность сдать непригодные лекарственные препараты в специальные баки для мусора, расположенные по адресам:

ул. Ивана Франко, 30;

б-р. Леси Украинки, 28;

ул. Антоновича, 41;

ул. Мечникова, 8;

ул. Бассейная, 7.

Также в Киеве установлено во всех районах города более 200 контейнеров для опасных отходов. Их расположение можно увидеть на этой карте.

Кроме этого, непригодные лекарства можно сдать в филиалах Аптеки Доброго Дня. Такая временная возможность появилась у киевлян с 1 ноября по 1 февраля. Выброшенные медикаменты будут утилизированы с помощью высокотемпературного сжигания. Список аптек, в которых можно сдать просроченное лекарство можно найти по этой ссылке.

Однако, провизор рекомендует избегать ситуаций, когда лекарства приходится выбрасывать. По ее мнению, гораздо лучше покупать только то, что на самом деле нужно, и использовать пока оно пригодно.