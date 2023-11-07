Як визначити, що ліки непридатні до використання. Як позбутися прострочених препаратів і куди їх подіти – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як зрозуміти, що ліки прострочені

Провізорка Оксана Меленчук звертає увагу на умови зберігання. Якщо ліки зберігалися неправильно, їхній зовнішній вигляд змінюється, і трапляється це ще до закінчення терміну придатності.

На це вказують такі ознаки:

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таблетки змінили колір, який обов’язково вказано в інструкції;

препарат розкришився, розм’як або містить нехарактерні вкраплення;

упаковка медикаменту пошкодилася і перестала бути герметичною;

засіб має нетипову структуру, запах або наліт;

рідина стала неоднорідною, розшарувалася або помутніла;

капсули зморщилися або склеїлися.

На настійну думку Меленчук, такі препарати вживати не можна в жодному разі.

Чи можна приймати ліки, в яких вийшов термін придатності, та чому це небезпечно

Під терміном придатності ліків виробники розуміють той час, протягом якого препарат буде гарантовано ефективним і безпечним, не чинитиме побічних впливів, пояснює провізор.

Однак, у дослідженні FDA, яке опублікувала Медична школа Гарварду, науковці підтвердили, що 88% препаратів бути ефективними впродовж кількох років після закінчення терміну придатності. Йдеться про ліки у формі таблеток або капсул, оскільки термін придатності розчинів відчутно менший, особливо в розкритих упаковках.

Попри ці факти, провізор рекомендує не ризикувати.

І вже точно не варто експериментувати з сильнодійними препаратами або антибіотиками.

Що робити з простроченими ліками

За правилами, які регулює закон України Про відходи, прострочені ліки потрібно утилізувати. Це роблять за допомогою спеціального обладнання, в якому спершу спалюються самі препарати, а потім утворюються гази.

За кордоном діють пункти прийому непридатних ліків або ж проводиться регулярний їхній збір. В Україні така практика поки що не надто поширена.

Якщо немає можливості здати ліки на утилізацію, і йдеться не про промислові масштаби, викидати їх у смітник у домашніх умовах потрібно за певними правилами.

Таблетки і капсули:

витягти з упаковки та подрібнити;

змішати порошок з іншими нехарчовими відходами;

помістити суміш у щільно закриту посудину.

Це потрібно зробити для того, щоб ліки не з’їли, наприклад, безпритульні тварини, а люди, які переробляють сміття, не наражалися на небезпечні випаровування.

Рідкі препарати, розчинні у воді:

витягти з тари;

розчинити у воді;

вилити в каналізацію

У жодному разі не можна викидати медикаменти в заводському пакуванні, щоб їх не змогли використати інші люди.

Куди здати прострочені ліки

У жителів української столиці з’явилася можливість здати непридатні лікарські препарати в спеціальні баки для сміття, розташовані за адресами:

просп. Івана Франка, 30;

б-р. Лесі Українки, 28;

вул. Антоновича, 41;

вул. Мечникова, 8;

вул. Басейна, 7.

Також у Києві встановлено в усіх районах міста понад 200 контейнерів для небезпечних відходів. Їхнє розташування можна побачити на цій карті.

Крім цього, непридатні ліки можна здати у філіях Аптеки Доброго Дня. Така тимчасова можливість з’явилася у киян з 1 листопада до 1 лютого. Викинуті медикаменти будуть утилізовані за допомогою високотемпературного спалювання. Список аптек, у яких можна здати прострочені ліки, можна знайти за цим посиланням.

Однак, провізор рекомендує уникати ситуацій, коли ліки доводиться викидати. На її думку, набагато краще купувати тільки те, що насправді потрібно, а використовувати, поки воно придатне.