Як визначити, що ліки непридатні до використання. Як позбутися прострочених препаратів і куди їх подіти – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як зрозуміти, що ліки прострочені
Провізорка Оксана Меленчук звертає увагу на умови зберігання. Якщо ліки зберігалися неправильно, їхній зовнішній вигляд змінюється, і трапляється це ще до закінчення терміну придатності.
На це вказують такі ознаки:
- таблетки змінили колір, який обов’язково вказано в інструкції;
- препарат розкришився, розм’як або містить нехарактерні вкраплення;
- упаковка медикаменту пошкодилася і перестала бути герметичною;
- засіб має нетипову структуру, запах або наліт;
- рідина стала неоднорідною, розшарувалася або помутніла;
- капсули зморщилися або склеїлися.
На настійну думку Меленчук, такі препарати вживати не можна в жодному разі.
Чи можна приймати ліки, в яких вийшов термін придатності, та чому це небезпечно
Під терміном придатності ліків виробники розуміють той час, протягом якого препарат буде гарантовано ефективним і безпечним, не чинитиме побічних впливів, пояснює провізор.
Однак, у дослідженні FDA, яке опублікувала Медична школа Гарварду, науковці підтвердили, що 88% препаратів бути ефективними впродовж кількох років після закінчення терміну придатності. Йдеться про ліки у формі таблеток або капсул, оскільки термін придатності розчинів відчутно менший, особливо в розкритих упаковках.
Попри ці факти, провізор рекомендує не ризикувати.
І вже точно не варто експериментувати з сильнодійними препаратами або антибіотиками.
Що робити з простроченими ліками
За правилами, які регулює закон України Про відходи, прострочені ліки потрібно утилізувати. Це роблять за допомогою спеціального обладнання, в якому спершу спалюються самі препарати, а потім утворюються гази.
За кордоном діють пункти прийому непридатних ліків або ж проводиться регулярний їхній збір. В Україні така практика поки що не надто поширена.
Якщо немає можливості здати ліки на утилізацію, і йдеться не про промислові масштаби, викидати їх у смітник у домашніх умовах потрібно за певними правилами.
Таблетки і капсули:
- витягти з упаковки та подрібнити;
- змішати порошок з іншими нехарчовими відходами;
- помістити суміш у щільно закриту посудину.
Це потрібно зробити для того, щоб ліки не з’їли, наприклад, безпритульні тварини, а люди, які переробляють сміття, не наражалися на небезпечні випаровування.
Рідкі препарати, розчинні у воді:
- витягти з тари;
- розчинити у воді;
- вилити в каналізацію
У жодному разі не можна викидати медикаменти в заводському пакуванні, щоб їх не змогли використати інші люди.
Куди здати прострочені ліки
У жителів української столиці з’явилася можливість здати непридатні лікарські препарати в спеціальні баки для сміття, розташовані за адресами:
- просп. Івана Франка, 30;
- б-р. Лесі Українки, 28;
- вул. Антоновича, 41;
- вул. Мечникова, 8;
- вул. Басейна, 7.
Також у Києві встановлено в усіх районах міста понад 200 контейнерів для небезпечних відходів. Їхнє розташування можна побачити на цій карті.
Крім цього, непридатні ліки можна здати у філіях Аптеки Доброго Дня. Така тимчасова можливість з’явилася у киян з 1 листопада до 1 лютого. Викинуті медикаменти будуть утилізовані за допомогою високотемпературного спалювання. Список аптек, у яких можна здати прострочені ліки, можна знайти за цим посиланням.
Однак, провізор рекомендує уникати ситуацій, коли ліки доводиться викидати. На її думку, набагато краще купувати тільки те, що насправді потрібно, а використовувати, поки воно придатне.