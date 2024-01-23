Что на самом деле представляет собой контузия, каковы ее симптомы и как лечится постконтузионный симптом. Обо все этом и не только профильные специалисты рассказали в Telegram-канале Береги себя.
— Контузия — один из самых распространенных медицинских терминов во время войны. Хотя на самом деле контузия не является официальным диагнозом и не входит в Международную классификацию болезней, — пишут они.
И отмечают, что боевая травма головы может приводить к сотрясению головного мозга и его долгосрочным последствиям — постконтузионному синдрому.
Сотрясение головного мозга вызывается сильным ударом по голове или корпусу, вследствие чего мягкие ткани по инерции ударяются о внутренний свод черепа.
Признаками сотрясения мозга могут быть:
- головная боль;
- боль в шее;
- тошнота;
- звон в ушах;
- головокружение;
- утомляемость.
При этом более серьезное сотрясение мозга может вызвать потерю сознания, утрату памяти, потерю координации.
Источник: Береги себя