Что на самом деле представляет собой контузия, каковы ее симптомы и как лечится постконтузионный симптом. Обо все этом и не только профильные специалисты рассказали в Telegram-канале Береги себя.

— Контузия — один из самых распространенных медицинских терминов во время войны. Хотя на самом деле контузия не является официальным диагнозом и не входит в Международную классификацию болезней, — пишут они.

И отмечают, что боевая травма головы может приводить к сотрясению головного мозга и его долгосрочным последствиям — постконтузионному синдрому.

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Сотрясение головного мозга вызывается сильным ударом по голове или корпусу, вследствие чего мягкие ткани по инерции ударяются о внутренний свод черепа.

Признаками сотрясения мозга могут быть:

головная боль;

боль в шее;

тошнота;

звон в ушах;

головокружение;

утомляемость.

При этом более серьезное сотрясение мозга может вызвать потерю сознания, утрату памяти, потерю координации.

Источник: Береги себя