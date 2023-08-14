Что взять с собой в семейный отпуск: собираемся на отдых без стресса

Семейный отпуск — это всегда весело и приятно, ведь есть возможность провести время с самыми родными людьми, исследовать новые места, отдохнуть и развлечься.

Однако мысль о сборе вещей для всей семьи, особенно, если у вас дети разного возраста и с разными интересами, часто добавляет немало стресса. Ведь хочется взять с собой все необходимое, не набирая лишних вещей.

Чтобы помочь вам с легкостью пережить процесс сборов и снизить уровень стресса, мы подготовили несколько эффективных советов.

Подготовка к путешествию: чемоданы и дорожные сумки

Прежде чем вы начнете упаковывать вещи, важно выбрать правильный багаж для своей семьи. Выбирайте чемоданы с несколькими отделениями для лучшего упорядочения вещей и на колесиках для легкого передвижения.

Советуем приобрести упаковочные кубики — специальные дорожные наборы сумок, которые позволяют экономить место в чемодане и сохранить одежду опрятной. Приобретите удобные дорожные сумочки для косметики, грязного белья и для дополнительных вещей.

Что взять с собой в дорогу

После того как вы подготовили чемоданы и дорожные сумки, можно начинать собираться на отдых. Перечень вещей, которые понадобятся вам во время семейного отдыха:

Одежда и обувь

Берите с собой одежду для каждого члена семьи, учитывая климат страны или местности, в которую собираетесь отправиться. Возьмите белье, носки и одежду на каждый день путешествия. Не забудьте о теплых вещах. Они пригодятся на случай прохладных вечеров.

Если вы планируете отдых летом, возьмите детские сандалии, шлепанцы и кроссовки. Для себя можно взять сандалии женские и мужские, а также удобные кроссовки или мокасины, в которых вам будет комфортно гулять пешком.

Средства ухода

Позаботьтесь, чтобы во время путешествия у вас с собой всегда были средства ухода для детей и взрослых: зубная паста и щетки, шампунь, маска для волос, мыло, гель для душа, дезодоранты, бритвы, крем для бритья, расчески, кусачки для ногтей, пинцет, ватные палочки, гигиенические прокладки или тампоны и тому подобное.

Дополнительно возьмите с собой очки солнцезащитные женские и детские, солнцезащитный крем, средство от насекомых и увлажняющий крем. Все это нужно сложить в отдельную сумку, которую всегда легко можно будет проверить и взять там необходимое.

Развлечения для детей

Чтобы дети во время путешествия были чем-то заняты и имели хорошее настроение, возьмите для них книги, журналы, комиксы, раскраски, мелки, карандаши, наклейки, пазлы, игры, карты, игрушки и тому подобное.

Также стоит позаботиться о планшетах, телефонах, наушниках, зарядных устройствах, адаптерах и батарейках. Положите всю технику и игрушки в рюкзак или сумку, которую дети смогут нести самостоятельно.

Документы

Обязательно сложите в отдельную сумку все необходимые документы: паспорта, визы, билеты, карточки, путеводители, маршруты и тому подобное. Вы также должны взять с собой копии этих документов на случай, если потеряете оригиналы.

Все документы стоит положить в папку или сумку, которая будет надежно защищена.

Лекарства для детей

Вы должны взять с собой лекарства для детей и взрослых. Это должны быть обезболивающие, антигистаминные препараты, средства от диареи, против тошноты, сироп от кашля, глазные и ушные капли, пластыри, марли, антисептики, термометр.

Упакуйте рецепты или справки от врача, если ваши дети нуждаются в особых лекарствах. Сложите все медикаменты в отдельную промаркированную сумку, которую будет легко найти.

Конечно это не все вещи, которые понадобятся вам во время поездки. Этот перечень вы можете дополнять в соответствии с потребностями вашей семьи. Главное — спланировать все заранее, составить контрольный список и не забыть о самых важных вещах.