Що взяти з собою у сімейну відпустку: збираємось на відпочинок без стресу

Сімейна відпустка — це завжди весело і приємно, адже є можливість провести час з найріднішими людьми, дослідити нові місця, відпочити й розважитися.

Проте думка про збір речей для всієї сім’ї, особливо, якщо у вас діти різного віку та з різними інтересами, часто додає чимало стресу. Адже хочеться взяти з собою все необхідне, не набираючи зайвих речей.

Щоб допомогти вам з легкістю пережити процес зборів та зменшити рівень стресу, ми підготували кілька ефективних порад.

Підготовка до подорожі: валізи й дорожні сумки

Перш ніж ви почнете пакувати речі, важливо вибрати правильний багаж для вашої родини. Обирайте валізи з кількома відділеннями для кращого впорядкування речей та на коліщатках для легкого пересування.

Радимо придбати пакувальні кубики — спеціальні дорожні набори сумок, які дозволяють заощаджувати місце у валізі й зберегти одяг охайним. Придбайте зручні дорожні сумочки для косметики, брудної білизни й для додаткових речей.

Що взяти з собою в дорогу

Після того як ви підготували валізи й дорожні сумки, можна починати збиратися на відпочинок. Перелік речей, які знадобляться вам під час сімейного відпочинку:

Одяг і взуття

Беріть з собою одяг для кожного члена сім’ї, враховуючи клімат країни чи місцевості, в яку збираєтесь їхати. Візьміть білизну, шкарпетки та одяг на кожен день подорожі. Не забудьте про теплі речі. Вони знадобляться на випадок прохолодних вечорів.

Якщо ви плануєте відпочинок влітку, візьміть дитячі сандалі, шльопанці та кросівки. Для себе можна взяти сандалі жіночі та чоловічі, а також зручні кросівки чи мокасини, в яких вам буде комфортно гуляти пішки.

Засоби догляду

Подбайте, щоб під час подорожі у вас з собою завжди були засоби догляду для дітей та дорослих: зубна паста і щітки, шампунь, маска для волосся, мило, гель для душу, дезодоранти, бритви, крем для гоління, гребінці, кусачки для нігтів, пінцет, ватні палички, гігієнічні прокладки або тампони тощо.

Додатково візьміть з собою окуляри сонцезахисні жіночі й дитячі, сонцезахисний крем, засіб від комах і зволожувальний крем. Усе це потрібно скласти в окрему сумку, яку завжди легко можна буде перевірити й взяти там необхідне.

Розваги для дітей

Щоб діти під час подорожі були чимось зайняті й мали хороший настрій, візьміть для них книги, журнали, комікси, розмальовки, крейду, олівці, наклейки, пазли, ігри, карти, іграшки тощо.

Також варто подбати про планшети, телефони, навушники, зарядні пристрої, адаптери та батарейки. Покладіть усю техніку та іграшки в рюкзак чи сумку, яку діти зможуть нести самостійно.

Документи

Обов’язково складіть в окрему сумку усі необхідні документи: паспорти, візи, квитки, картки, путівники, маршрути тощо. Ви також повинні взяти з собою копії цих документів на випадок, якщо загубите оригінали.

Усі документи варто покласти в папку або сумку, яка буде надійно захищена.

Ліки для дітей

Ви повинні взяти з собою ліки для дітей та дорослих. Це мають бути знеболювальні, антигістамінні препарати, засоби від діареї, проти нудоти, сироп від кашлю, очні та вушні краплі, пластирі, марлі, антисептики, термометр.

Упакуйте рецепти або довідки від лікаря, якщо ваші діти потребують особливих ліків. Складіть усі медикаменти в окрему промарковану сумку, яку буде легко знайти.

Звичайно це не всі речі, які знадобляться вам під час поїздки. Цей перелік ви можете доповнювати відповідно до потреб вашої родини. Головне — спланувати все заздалегідь, скласти контрольний список і не забути про найважливіші речі.