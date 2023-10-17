Специалист по сну Нэнси Х. Ротштейн в комментарии популярному британскому изданию объяснила, что следует исключить из утренней рутины, чтобы чувствовать себя бодрым и выспавшимся. По словам эксперта, речь идет о проверке сообщений на мобильному телефоны сразу после пробуждения.

— Проверка телефона утром или перед сном может привести к тому, что ваш мозг перейдет от дельта-волн к бета-волнам, а это означает, что он пропустит очень важные альфа- и тета-волны, — объясняет Ротштейн.

По ее словам, это может вызвать множество негативных последствий в течение дня, в том числе назойливую сонливость.

Сейчас смотрят

В качестве лайфхака для правильного утреннего пробуждения эксперт советует: как только на смартфоне сработает будильник, нужно сразу встать, чтобы его выключить, а затем как можно скорее застелить постель, чтобы избежать соблазна снова заснуть.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют всем взрослым спать от семи до девяти часов каждую ночь.

При этом подросткам требуется значительно больше времени в постели — от восьми до десяти часов сна, а детям в возрасте от шести до 12 лет — от девяти до 12 часов.

Недостаток сна медики и ученые связывают с хроническими проблемами со здоровьем, такими как апноэ во сне, болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессия.

Источник: Express