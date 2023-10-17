Фахівець зі сну Ненсі Х. Ротштейн у коментарі популярному британському виданню пояснила, що слід виключити з ранкової рутини, щоб почуватися бадьорим і виспавшимся. За словами експертки, йдеться про перевірку повідомлень на мобільному телефоні одразу після пробудження.

– Перевірка телефону вранці або перед сном може призвести до того, що ваш мозок перейде від дельта-хвиль до бета-хвиль, а це означає, що він пропустить дуже важливі альфа- і тета-хвилі, – пояснює Ротштейн.

За її словами, це може спричинити безліч негативних наслідків протягом дня, зокрема настирливу сонливість.

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Як лайфхак для правильного ранкового пробудження експертка радить: щойно на смартфоні спрацює будильник, потрібно одразу встати, щоб його вимкнути, а потім якнайшвидше застелити ліжко, щоб уникнути спокуси знову заснути.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують усім дорослим спати від семи до дев’яти годин щоночі.

При цьому підліткам потрібно значно більше часу в ліжку – від восьми до десяти годин сну, а дітям віком від шести до 12 років – від дев’яти до 12 годин.

Нестачу сну медики та науковці пов’язують із хронічними проблемами зі здоров’ям, такими як апное уві сні, хвороби серця, нирок, високий кров’яний тиск, діабет, інсульт, ожиріння та депресія.

Джерело: Express