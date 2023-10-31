Эксперт поделилась пятью советами, как уберечься от деменции.
Деменция — психическое заболевание, которое в основном проявляется у людей после 65 лет.
Глава отдела знаний и обучения в Обществе болезни Альцгеймера, автор книги Игры разума, доктор Тим Бинленд уверяет, что можно избежать 40% риска деменции, если придерживаться правил.
1. заботьтесь о здоровье
Эксперт советует быть физически активными, избегать вредных привычек, в общем придерживаться здорового образа жизни.
2. играйте в игры
Мозговая деятельность снижает риск развития деменции на 9%.
Тим Бинленд советует решать кроссворды, играть в игры, где нужно проявлять интеллектуальные способности: судоку, карты.
3. Социализируйтесь
Любые активности в социуме уменьшают риск ощущения одиночества. Именно это способно вызвать деменцию.
Люди, которые постоянно общаются, имеют на 50% меньше рисков развития деменции.
4. Осваивайте новые навыки
Постоянная интеллектуальная активность поддерживает когнитивные способности.
Старайтесь учить новый язык, игру на инструменте или развивайте свои навычки в диджитал.
5. Читайте
Чтение заставляет ваш мозг развиваться и активизирует его работу.
Для снижения рисков деменции главное — постоянная интеллектуальная деятельность, нужно увеличивать когнитивный резерв.