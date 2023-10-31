Эксперт поделилась пятью советами, как уберечься от деменции.

Деменция — психическое заболевание, которое в основном проявляется у людей после 65 лет.

Глава отдела знаний и обучения в Обществе болезни Альцгеймера, автор книги Игры разума, доктор Тим Бинленд уверяет, что можно избежать 40% риска деменции, если придерживаться правил.

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1. заботьтесь о здоровье

Эксперт советует быть физически активными, избегать вредных привычек, в общем придерживаться здорового образа жизни.

2. играйте в игры

Мозговая деятельность снижает риск развития деменции на 9%.

Тим Бинленд советует решать кроссворды, играть в игры, где нужно проявлять интеллектуальные способности: судоку, карты.

3. Социализируйтесь

Любые активности в социуме уменьшают риск ощущения одиночества. Именно это способно вызвать деменцию.

Люди, которые постоянно общаются, имеют на 50% меньше рисков развития деменции.

4. Осваивайте новые навыки

Постоянная интеллектуальная активность поддерживает когнитивные способности.

Старайтесь учить новый язык, игру на инструменте или развивайте свои навычки в диджитал.

5. Читайте

Чтение заставляет ваш мозг развиваться и активизирует его работу.

Для снижения рисков деменции главное — постоянная интеллектуальная деятельность, нужно увеличивать когнитивный резерв.