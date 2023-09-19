Деменция в возрасте от 40 до 50 лет может серьезно ухудшить интеллектуальные способности, развитие, она сопровождаться прогрессирующей потерей памяти и неспособностью концентрироваться.

Мутация генов

Одним из видов деменции, или старческого слабоумия, является болезнь Альцгеймера.

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В некоторых случаях она проявляется рано из-за мутации определенного гена. Те, у кого синдром Дауна, особенно подвержены риску развития болезни Альцгеймера.

По данным Общества Альцгеймера, около трети молодых пациентов с деменцией страдают болезнью Альцгеймера.

Сосудистая деменция

По данным Общества Альцгеймера, повреждение кровеносных сосудов мозга является второй по значимости причиной деменции у молодых людей. Кровеносные сосуды обычно повреждаются в результате инсульта.

Другими причинами, способствующими этому, являются диабет, высокое кровяное давление, болезни сердца и высокий уровень холестерина.

Поврежденные кровеносные сосуды не могут эффективно доставлять кислород, происходит гибель клеток головного мозга и наступает деменция.

Алкоголь и прионы

Длительное лишение мозга необходимых питательных веществ может привести к форме деменции, называемой синдромом Корсакова.

Это заболевание чаще развиться у алкоголиков, поскольку алкоголь становится основным продуктом их рациона, вытесняя все другие продукты и питательные вещества.

Причиной некоторых форм ранней деменции являются также прионы — белки, которые могут превращаться в почти неразрушимые тела, убивающие клетки мозга. Они оставляют пробелы в ткани мозга, придавая ей губчатый вид.

Коровье бешенство и болезнь Крейтцфельдта-Якоба являются примерами деменции, вызванной прионами.

СПИД редко приводит к деменции, но иногда это случается.

Источник: Livestrong