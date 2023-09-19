Деменція у людей віком від 40 до 50 років може серйозно погіршити їхні інтелектуальні здібності, розвиток, вона супроводжується прогресуючою втратою пам’яті та нездатністю концентруватися.

Мутація генів

Одним з видів демеції, або старечого слабоумства, є хвороба Альцгеймера.

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У деяких випадках вона проявляється рано через мутацію певного гена. Ті, у кого синдром Дауна, особливо схильні до ризику хвороби Альцгеймера.

За даними Товариства Альцгеймера, близько третини молодих пацієнтів із деменцією страждають саме на хворобу Альцгеймера.

Судинна деменція

За даними Товариства Альцгеймера, пошкодження кровоносних судин мозку є другою за значущістю причиною деменції у молодих людей. Кровоносні судини зазвичай пошкоджуються внаслідок інсульту.

Іншими причинами, що сприяють цьому, є діабет, високий кров’яний тиск, хвороби серця та високий рівень холестерину.

Пошкоджені кровоносні судини не можуть ефективно доставляти кисень, відбувається загибель клітин головного мозку і настає деменція.

Алкоголь і пріони

Тривале позбавлення мозку необхідних поживних речовин може призвести до форми деменції, званої синдромом Корсакова.

Це захворювання частіше розвивається в алкоголіків, оскільки алкоголь зазвичай стає основним продуктом їхнього раціону, витісняючи всі інші продукти і поживні речовини.

Причиною деяких форм ранньої деменції є також пріони – білки, які можуть перетворюватися на майже неруйнівні тіла, що вбивають клітини мозку. Вони залишають прогалини в тканині мозку, надаючи їй губчастого вигляду.

Коров’ячий сказ і хвороба Крейтцфельдта-Якоба є прикладами деменції, спричиненої пріонами.

СНІД рідко призводить до деменції, але іноді це трапляється.

Джерело: Livestrong