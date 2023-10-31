Експертка поділилася п’ятьма порадами, як уберегтися деменції.
Деменція – психічне захворювання, яке здебільшого проявляється в людей після 65 років.
Голова відділу знань і навчання в Товаристві хвороби Альцгеймера, авторка книги Ігри розуму, доктор Тім Бінленд запевняє, що можна уникнути 40% ризику деменції, якщо дотримуватись правил.
1. Піклуйтеся про здоров’я
Експертка радить бути фізично активними, уникати шкідливих звичок, загалом дотримуватися здорового способу життя.
2. Грайте в ігри
Мозкова діяльність знижує ризик розвитку деменції на 9%.
Тім Бінленд радить розв’язувати кросворди, грати в ігри, де потрібно проявляти інтелектуальні здібності: судоку, карти.
3. Соціалізуйтеся
Будь-які активності в соціумі зменшують ризик відчуття самотності. Саме це здатне викликати деменцію.
Люди, які постійно спілкуються, мають на 50% менше ризиків розвитку деменції.
4. Освоюйте нові навички
Постійна інтелектуальна активність підтримує когнітивні здібності.
Намагайтеся вчити нову мову, гру на інструменті або розвивайте свої навички в диджитал.
5. Читайте
Читання змушує ваш мозок розвиватися та активізує його роботу.
Для зниження ризиків деменції головне – постійна інтелектуальна діяльність, потрібно збільшувати когнітивний резерв.