Експертка поділилася п’ятьма порадами, як уберегтися деменції.

Деменція – психічне захворювання, яке здебільшого проявляється в людей після 65 років.

Голова відділу знань і навчання в Товаристві хвороби Альцгеймера, авторка книги Ігри розуму, доктор Тім Бінленд запевняє, що можна уникнути 40% ризику деменції, якщо дотримуватись правил.

Зараз дивляться

1. Піклуйтеся про здоров’я

Експертка радить бути фізично активними, уникати шкідливих звичок, загалом дотримуватися здорового способу життя.

2. Грайте в ігри

Мозкова діяльність знижує ризик розвитку деменції на 9%.

Тім Бінленд радить розв’язувати кросворди, грати в ігри, де потрібно проявляти інтелектуальні здібності: судоку, карти.

3. Соціалізуйтеся

Будь-які активності в соціумі зменшують ризик відчуття самотності. Саме це здатне викликати деменцію.

Люди, які постійно спілкуються, мають на 50% менше ризиків розвитку деменції.

4. Освоюйте нові навички

Постійна інтелектуальна активність підтримує когнітивні здібності.

Намагайтеся вчити нову мову, гру на інструменті або розвивайте свої навички в диджитал.

5. Читайте

Читання змушує ваш мозок розвиватися та активізує його роботу.

Для зниження ризиків деменції головне – постійна інтелектуальна діяльність, потрібно збільшувати когнітивний резерв.