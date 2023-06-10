Почему нам так трудно устоять перед шоколадом или вкусными и красивыми шоколадными конфетами? Ученые обнаружили, что сладости меняют наш мозг.

По словам исследователей из Института исследований метаболизма Йельского университета, потребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара может фактически изменить наш мозг.

Речь идет о регулярном употреблении того же шоколада, которое, даже в небольших количествах, приучает мозг к тяге к этому продукту в будущем.

— Наша склонность есть пищу с высоким содержанием жиров и сахара, может быть врожденной или развиться в результате избыточного веса. И мозг запоминает это предпочтение, — объясняет Шармили Эдвин Танараджа, ведущий автор исследования.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи давали одной группе добровольцев каждый день в течение восьми недель в дополнение к их обычному рациону еще и небольшой шоколадный пудинг, содержащий много жира и сахара.

Другая группа тоже получала пудинг, содержащий такое же количество калорий, но менее жирный и сладкий. Мозговая активность добровольцев измерялась до и в течение восьми недель.

Реакция мозга тех, кто ел продукты с наиболее высоким содержанием жира и сахара, значительно усилилась. Особенно активировалась дофаминергическая система мозга, отвечающая за мотивацию и вознаграждение.

Кстати, за период исследования испытуемые первой группы не прибавили в весе больше, чем испытуемые в контрольной группе. И показатели крови, такие как уровень сахара или холестерина, также не отличались.

Исследователи предполагают, что предпочтение сладких продуктов сохранится у участников эксперимента и после окончания исследования.

— В мозгу создаются новые связи, и они не исчезают. Если вам понравилось то, что вы попробовали, быстро это не забывается, — объясняет Марк Титтгемейер, руководитель исследования.

Источник: SciTechDaily