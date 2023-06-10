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Шоколад змінює наш мозок, змушуючи його знову і знову прагнути до отримання задоволення

10 Червня 2023, 14:05
Валентина Андрейко журналістка
жінка, шоколад
Джерело: Pixabay

Чому нам так важко встояти перед шоколадом або смачними та красивими шоколадними цукерками? Вчені виявили, що солодощі змінюють наш мозок.

За словами дослідників Інституту досліджень метаболізму Йєльського університету, споживання продуктів з високим вмістом жиру та цукру може фактично змінити наш мозок.

Йдеться про регулярне вживання того ж шоколаду, яке, навіть у невеликих кількостях, привчає мозок до потягу до цього продукту в майбутньому.

– Наша схильність їсти їжу з високим вмістом жирів і цукру, може бути вродженою або розвинутися внаслідок надмірної ваги. І мозок запам’ятовує це уподобання, – пояснює Шармілі Едвін Танараджа, провідний автор дослідження.

Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники давали одній групі добровольців щодня протягом восьми тижнів на додачу до їхнього звичного раціону ще й невеличкий шоколадний пудинг, що містив багато жиру та цукру.

Інша група теж отримувала пудинг, що містив таку саму кількість калорій, але був менш жирним і солодким. Мозкову активність добровольця вимірювали до і протягом восьми тижнів.

Реакція мозку тих, хто їв продукти з найвищим вмістом жиру і цукру, значно посилилася. Особливо активувалася дофамінергічна система мозку, що відповідає за мотивацію та винагороду.

До речі, за період дослідження піддослідні першої групи не додали у вазі більше, ніж піддослідні контрольної.  І показники крові, такі як рівень цукру або холестерину, також не відрізнялися.

Дослідники припускають, що перевага солодких продуктів збережеться в учасників експерименту і після закінчення дослідження.

– У мозку створюються нові зв’язки, і вони не зникають. Якщо вам сподобалося те, що ви спробували, швидко це не забувається, – пояснює Марк Тіттгемейер, керівник дослідження.

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Джерело: SciTechDaily

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Дослідження вчених Мозок Шоколад
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