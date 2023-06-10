Чому нам так важко встояти перед шоколадом або смачними та красивими шоколадними цукерками? Вчені виявили, що солодощі змінюють наш мозок.

За словами дослідників Інституту досліджень метаболізму Йєльського університету, споживання продуктів з високим вмістом жиру та цукру може фактично змінити наш мозок.

Йдеться про регулярне вживання того ж шоколаду, яке, навіть у невеликих кількостях, привчає мозок до потягу до цього продукту в майбутньому.

– Наша схильність їсти їжу з високим вмістом жирів і цукру, може бути вродженою або розвинутися внаслідок надмірної ваги. І мозок запам’ятовує це уподобання, – пояснює Шармілі Едвін Танараджа, провідний автор дослідження.

Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники давали одній групі добровольців щодня протягом восьми тижнів на додачу до їхнього звичного раціону ще й невеличкий шоколадний пудинг, що містив багато жиру та цукру.

Інша група теж отримувала пудинг, що містив таку саму кількість калорій, але був менш жирним і солодким. Мозкову активність добровольця вимірювали до і протягом восьми тижнів.

Реакція мозку тих, хто їв продукти з найвищим вмістом жиру і цукру, значно посилилася. Особливо активувалася дофамінергічна система мозку, що відповідає за мотивацію та винагороду.

До речі, за період дослідження піддослідні першої групи не додали у вазі більше, ніж піддослідні контрольної. І показники крові, такі як рівень цукру або холестерину, також не відрізнялися.

Дослідники припускають, що перевага солодких продуктів збережеться в учасників експерименту і після закінчення дослідження.

– У мозку створюються нові зв’язки, і вони не зникають. Якщо вам сподобалося те, що ви спробували, швидко це не забувається, – пояснює Марк Тіттгемейер, керівник дослідження.

Джерело: SciTechDaily