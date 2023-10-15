Врач общей практики Нил Патель из Великобритании рассказал о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть при включении центрального отопления.

— Центральное отопление может сделать воздух внутри наших домов очень сухим. Это чревато обострением заболеваний легких, таких как астма, а также может вызвать кашель и одышку, — предупредил медик.

По словам Пателя, сухая атмосфера, создаваемая отоплением, также может подвергнуть нас риску инфекции носовых пазух: недостаток влаги усугубит сухость носа, что может привести к образованию струпьев, которые при растрескивании начинают кровить.

Кроме того, как утверждает врач, включение отопления может усугубить аллергию, а также способствовать обезвоживанию, если вы не пьете достаточно жидкости в течение дня.

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Обезвоживание, в свою очередь может привести к головным болям, а у тех, кто к ним склонен, к приступам мигрени.

— Если у вас экзема или сухая, чувствительная кожа, вы можете заметить, что зимой ситуация ухудшается. Причина в том, что отопление сушит воздух и снижает влажность, что может спровоцировать экзему и раздражение кожи, — отмечает медик.

По его словам, сухой воздух также может привести к тому, что слезы в глазах испаряются слишком быстро, что приводит к появлению ощущения песка, сухости и зуда в глазах.

Семь заболеваний, связанных с включением отопления:

астма;

инфекция носовых пазух;

аллергия;

головные боли и мигрени;

кожные заболевания;

зудящие глаза;

носовые кровотечения.

Патель советует: если вы страдаете каким-либо из этих состояний зимой, убедитесь, что у вас есть лекарства, необходимые для облегчения симптомов. Будь то таблетки от мигрени, лекарства от аллергии или ингалятор от астмы.

Лучшие рекомендации, по мнению медика, это пить много воды, увлажнять сухую кожу кремом и, если есть такая возможность, снизить температуру в помещении до 21°С.

Источник: Express