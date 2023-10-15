Лікар загальної практики Ніл Патель із Великої Британії розповів про проблеми зі здоров’ям, які можуть виникнути під час увімкнення центрального опалення.

– Центральне опалення може зробити повітря всередині наших будинків дуже сухим. Це загрожує загостренням захворювань легенів, таких як астма, а також може викликати кашель і задишку, – попередив медик.

За словами Пателя, суха атмосфера, яку створює опалення, також може наразити нас на ризик інфекції носових пазух: нестача вологи посилить сухість носа, що може призвести до утворення струпів, які під час розтріскування починають кровити.

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Крім того, як стверджує лікар, увімкнення опалення може посилити алергію, а також сприяти зневодненню, якщо ви не п’єте достатньо рідини протягом дня.

Зневоднення, зі свого боку, може призвести до головного болю, а в тих, хто до цього схильний, – до нападів мігрені.

– Якщо у вас екзема або суха, чутлива шкіра, ви можете помітити, що взимку ситуація погіршується. Причина в тому, що опалення сушить повітря і знижує вологість, що може спровокувати екзему і подразнення шкіри, – зазначає медик.

За його словами, сухе повітря також може призвести до того, що сльози в очах випаровуються занадто швидко, що призводить до появи відчуття піску, сухості та свербіння в очах.

Сім захворювань, пов’язаних з увімкненням опалення:

астма;

інфекція носових пазух;

алергія;

головний біль та мігрені;

шкірні захворювання;

сверблять очі;

носові кровотечі.

Патель радить: якщо ви страждаєте на будь-який із цих станів взимку, переконайтеся, що у вас є ліки, необхідні для полегшення симптомів. Чи то пігулки від мігрені, чи то ліки від алергії, чи то інгалятор від астми.

Найкращі рекомендації, на думку медика, це пити багато води, зволожувати суху шкіру кремом і, якщо є така можливість, знизити температуру в приміщенні до 21°С.

Джерело: Express