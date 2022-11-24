Експерти Міністерства охорони здоров’я України дали кілька простих, але ефективних порад, які допоможуть підтримати комфортну температуру в будинку.

– Перше і головне – дотримуйтеся правил багатошаровості, тобто одягайте відразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизна, штани з натуральних тканин, в’язані речі, теплі шкарпетки тощо. Додатково можна сховатися пледом або ковдрою, – пишуть фахівці.

Ізолюйте приміщення. Дуже важливо не дати теплу “виходити” з приміщення. Найпростіше, що можна зробити самому – перевірити чи не тягне холодом з дверей і вікон.

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Згадайте, що робили бабусі в дитинстві, коли утеплювали на зиму вікна – потрібно зробити те ж саме. Також важливо пам’ятати: все, що стоїть впритул до батарей перешкоджає поширенню тепла.

Відмовтеся від алкоголю. Алкоголь не зігріває взагалі, а дає лише уявне (фейкове) відчуття тепла. Під час вживання алкоголю розширюються судини, і кров приливає до поверхні тіла, в той же час внутрішні органи тепло втрачають. Саме тому вживати алкоголь для зігрівання тіла не можна.

Вживайте гарячі напої та їжу. Гарячий чай, кава, супи допоможуть зігрітися. В умовах віялових виключень електроенергії подбайте про якісний термосі. Приготувати гарячий напій можна заздалегідь, поки є світло, або набрати окріп в місцях, де є генератор.

Використовуйте грілку. Щоб зігріти ліжко і зігрітися самому, можна налити гарячу воду в грілку або звичайну пластикову пляшку, замотати в рушник і покласти в ліжко. Під ковдрою грілка буде зігрівати вас до ранку.

Однак будьте обережні: надійно закрийте кришку і не притуліться відкритими частинами тіла до грілки, щоб не обпектися.

Виконуйте фізичні вправи. Не сидіть на місці. Рух – найкращий спосіб зігрітися. Навіть проста зарядка на 15-20 хвилин допоможе побороти холод.

Використовуйте природне тепло. У сонячну погоду відкривайте штори – це додасть житлу пару градусів тепла. Вночі варто закривати штори, щоб запобігти додаткове охолодження приміщення. Пам’ятайте, штори не повинні закривати батареї.

МОЗ також закликає дотримуватися правил пожежної безпеки і не використовувати для зігрівання приміщення прилади, не призначені для цього, зокрема, духову піч і газову кухонну плиту. Це може призвести до отруєння чадним газом.