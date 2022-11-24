Эксперты Министерства здравоохранения Украины дали несколько простых, но эффективных советов, которые помогут поддержать комфортную температуру в доме.

— Первое и главное — придерживайтесь правил многослойности, то есть одевайте сразу несколько теплых вещей. Например, термобелье, брюки из натуральных тканей, вязаные вещи, теплые носки и тому подобное. Дополнительно можно укрыться пледом или одеялом, — пишут специалисты.

Изолируйте помещение. Очень важно не дать теплу “выходить” из помещения. Самое простое, что можно сделать самому – проверить не тянет ли холодом из дверей и окон.

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Вспомните, что делали бабушки в детстве, когда утепляли на зиму окна – нужно сделать то же самое. Также важно помнить: все, что стоит вплотную к батареям препятствует распространению тепла.

Откажитесь от алкоголя. Алкоголь не согревает вообще, а дает лишь мнимое (фейковое) ощущение тепла. Во время употребления алкоголя расширяются сосуды, и кровь приливает к поверхности тела, в то же время внутренние органы тепло теряют. Именно поэтому употреблять алкоголь для согревания тела нельзя.

Употребляйте горячие напитки и пищу. Горячий чай, кофе, супы помогут согреться. В условиях веерных выключений электроэнергии позаботьтесь о качественном термосе. Приготовить горячий напиток можно заранее, пока есть свет, или набрать кипяток в местах, где есть генератор.

Используйте грелку. Чтобы согреть постель и согреться самому, можно налить горячую воду в грелку или обычную пластиковую бутылку, замотать в полотенце и положить в кровать. Под одеялом грелка будет согревать вас до утра.

Однако будьте осторожны: надежно закройте крышку и не прислоняйтесь открытыми частями тела к грелки, чтобы не обжечься.

Выполняйте физические упражнения. Не сидите на месте. Движение — лучший способ согреться. Даже простая зарядка на 15-20 минут поможет побороть холод.

Используйте естественное тепло. В солнечную погоду открывайте шторы – это придаст жилищу пару градусов тепла. Ночью стоит закрывать шторы, чтобы предотвратить дополнительное охлаждение помещения. Помните, шторы не должны закрывать батареи.

Минздрав также призывает соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать для согревания помещения приборы, не предназначенные для этого, в частности, духовую печь и газовую кухонную плиту. Это может привести к отравлению угарным газом.