Фитнес-тренер Александра Кобалинова рассказала Фактам ICTV, как правильно подниматься по лестнице пожилым людям, а также тем, кто никогда не занимался спортом или кардиотренировками.

Вопрос на сегодня — более, чем актуальный: из-за веерных отключений света лифты не работают и многим жильцам приходиться подниматься на очень высокие этажи.

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— Ходьба по лестнице — достаточно серьезная нагрузка, особенно для тех, кто никогда не занимался спортом или кардиотренировками. У таких людей будет повышается частота сердечных сокращения (ЧСС) и они очень быстро почувствуют одышку, — объясняет Александра.

По ее словам, главная задача состоит в том, чтобы подниматься медленно, максимально плавно. И если нужен отдых, то вместо того, чтобы останавливаться, самое оптимальное — добраться до площадки между этажами и спокойно там походить, пока частота пульса не снизиться, а потом снова продолжить подъем.

Важно — во время передышки между этажами следует именно ходить, а не стоять на месте, настаивает фитнес-тренер.

По словам специалиста, делать такие передышки следует через 1-2 этажа, в зависимости от самочувствия.

Дышать во время подъема, как во время кардионагрузок: вдох через нос, выдох через рот.