Фітнес-тренер Олександра Кобалінова розповіла Фактам ICTV, як правильно підніматися сходами літнім людям, а також тим, хто ніколи не займався спортом або кардіотренуваннями.

Питання на сьогодні – більш, ніж актуальне: через віялові відключення світла ліфти не працюють і багатьом мешканцям доводиться підніматися на дуже високі поверхи.

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– Ходьба по сходах – досить серйозне навантаження, особливо для тих, хто ніколи не займався спортом або кардіотренуваннями. У таких людей буде підвищується частота серцевих скорочення (ЧСС) і вони дуже швидко відчують задишку, – пояснює Олександра.

За її словами, головне завдання полягає в тому, щоб підніматися повільно, максимально плавно. І якщо потрібен відпочинок, то замість того, щоб зупинятися, найоптимальніше — дістатися до майданчика між поверхами і спокійно там походити, поки частота пульсу не знизитися, а потім знову продовжити підйом.

Важливо – під час перепочинку між поверхами слід саме ходити, а не стояти на місці, наполягає фітнес-тренер.

За словами фахівця, робити такі перепочинку слід через 1-2 поверхи, в залежності від самопочуття.

Дихати під час підйому, як при кардіонавантаженнях: вдих через ніс, видих через рот.