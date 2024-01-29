Семейный врач из США Джен Кодл на своем канале TikTok опубликовала предупреждение, в каких ситуациях, связанных со здоровьем, ни в коем случае нельзя использовать водопроводную воду.

Потенциально серьезные инфекции

— Водопроводная вода может вызвать потенциально серьезные инфекции, если ее использовать в неправильных ситуациях, — заявила медик.

Хотя во многих странах водопроводная вода безопасна для питья, но, по словам Кодл, стоит дважды подумать, прежде чем использовать ее для очистки определенных частей тела или определенных предметов домашнего обихода.

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Полоскание носа

По словам Кодл, водопроводную воду небезопасно использовать для полоскания носа, поскольку она недостаточно фильтруется и очищается.

— Некоторая водопроводная вода на самом деле содержит низкий уровень микроорганизмов, которые могут вызвать потенциально серьезные инфекции, — объяснила врач.

Поэтому, когда дело доходит до промывания носа, медик рекомендует использовать только дистиллированную, стерильную или предварительно кипяченую воду.

Глаза

По словам Кодл, в водопроводной воде содержится множество различных микробов, которые могут вызвать глазные инфекции, причем некоторые из них очень неприятны.

Врач посоветовала не использовать водопроводную воду для контактных линз, которые следует очищать и дезинфицировать только с помощью коммерческих стерильных растворов.

Домашние увлажнители воздуха

Увлажнители — это устройства, которые добавляют влагу в воздух, чтобы предотвратить сухость, которая может вызвать раздражение во многих частях тела.

Кодл рекомендует следовать инструкциям на упаковке, но, как правило, лучше всего в устройствах использовать дистиллированную воду.

Источник: Express