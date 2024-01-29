Сімейна лікарка зі США Джен Кодл на своєму каналі TikTok опублікувала попередження, у яких ситуаціях, пов’язаних зі здоров’ям, у жодному разі не можна використовувати водопровідну воду.

Потенційно серйозні інфекції

– Водопровідна вода може викликати потенційно серйозні інфекції, якщо її використовувати в неправильних ситуаціях, – заявила медик.

Хоча в багатьох країнах водопровідна вода безпечна для пиття, але, за словами Кодл, варто двічі подумати, перш ніж використовувати її для очищення певних частин тіла або певних предметів домашнього вжитку.

Зараз дивляться

Полоскання носа

За словами Кодл, водопровідну воду небезпечно використовувати для полоскання носа, оскільки вона недостатньо фільтрується й очищається.

– Деяка водопровідна вода насправді містить низький рівень мікроорганізмів, які можуть спричинити потенційно серйозні інфекції, – пояснила лікарка.

Тому, коли справа доходить до промивання носа, медик рекомендує використовувати тільки дистильовану, стерильну або попередньо кип’ячену воду.

Очі

За словами Кодл, у водопровідній воді міститься безліч різних мікробів, які можуть спричинити очні інфекції, до того ж деякі з них дуже неприємні.

Лікарка порадила не використовувати водопровідну воду для контактних лінз, які слід очищати і дезінфікувати тільки за допомогою комерційних стерильних розчинів.

Домашні зволожувачі повітря

Зволожувачі – це пристрої, які додають вологу в повітря, щоб запобігти сухості, яка може спричинити подразнення в багатьох частинах тіла.

Кодл рекомендує дотримуватися інструкцій на упаковці, але, як правило, найкраще в пристроях використовувати дистильовану воду.

Джерело: Express