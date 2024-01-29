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Сімейна лікарка попередила, у яких випадках не можна використовувати водопровідну воду

29 Січня 2024, 10:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вода
Джерело: Depositphotos

Сімейна лікарка зі США Джен Кодл на своєму каналі TikTok опублікувала попередження, у яких ситуаціях, пов’язаних зі здоров’ям, у жодному разі не можна використовувати водопровідну воду.

Потенційно серйозні інфекції

– Водопровідна вода може викликати потенційно серйозні інфекції, якщо її використовувати в неправильних ситуаціях, – заявила медик.

Хоча в багатьох країнах водопровідна вода безпечна для пиття, але, за словами Кодл, варто двічі подумати, перш ніж використовувати її для очищення певних частин тіла або певних предметів домашнього вжитку.

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Полоскання носа

За словами Кодл, водопровідну воду небезпечно використовувати для полоскання носа, оскільки вона недостатньо фільтрується й очищається.

– Деяка водопровідна вода насправді містить низький рівень мікроорганізмів, які можуть спричинити потенційно серйозні інфекції, – пояснила лікарка.

Тому, коли справа доходить до промивання носа, медик рекомендує використовувати тільки дистильовану, стерильну або попередньо кип’ячену воду.

Очі

За словами Кодл, у водопровідній воді міститься безліч різних мікробів, які можуть спричинити очні інфекції, до того ж деякі з них дуже неприємні.

Лікарка порадила не використовувати водопровідну воду для контактних лінз, які слід очищати і дезінфікувати тільки за допомогою комерційних стерильних розчинів.

Домашні зволожувачі повітря

Зволожувачі – це пристрої, які додають вологу в повітря, щоб запобігти сухості, яка може спричинити подразнення в багатьох частинах тіла.

Кодл рекомендує дотримуватися інструкцій на упаковці, але, як правило, найкраще в пристроях використовувати дистильовану воду.

Джерело: Express

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очі питна вода поради лікаря хвороби
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