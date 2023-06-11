Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, чем полезна для организма вода с медом и как ее правильно пить.

— Люди, которые сделают медовую воду постоянным элементом своего образа жизни, получат массу выгод от такого решения: от очищения организма до избавления от лишних кило, — утверждает медик.

По словам Людмилы Сердюк, вода с медом весьма позитивно влияет на микрофлору нашего кишечника, нормализует работу почек. Это способствует тому, что организм очищается от шлаков, паразитов и прочего мусора мягко и естественно.

— В итоге имеем свежий цвет лица, поскольку выводятся накопившиеся за ночь токсины, ускоренный обмен веществ, что способствует похудению, высокий уровень энергии за счет активизации нервной системы, — утверждает Людмила Сердюк.

Кроме того, по словам медика, медовая вода избавит от хронических насморков, бронхитов. Она также способна и выводить через кишечник слизь из легких.

Как правильно пить воду с медом

Людмила Сердюк рекомендует растворить одну чайную ложку меда развести в стакане воды.

По словам медика, учеными доказано, что именно такой 30% раствор меда по составу идентичен плазме крови.

Терапевт советует пить воду с медом утром, натощак, за 15-20 минут до завтрака. Вечером — за полчаса перед тем, как лечь спать. Также можно пить медовую воду в течения дня — это подавляет аппетит и действует как легкий энергетик.

Что же касается противопоказаний, то, словам медика, вода с медом не рекомендуется при аллергии на мед, при обострении хронических заболеваний желудка и кишечника, а также при сахарном диабете.