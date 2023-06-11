Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чим корисна для організму вода з медом і як її правильно пити.

– Люди, які зроблять медову воду постійним елементом свого способу життя, отримають масу вигод від такого рішення: від очищення організму до позбавлення від зайвих кіло, – стверджує медик.

За словами Людмили Сердюк, вода з медом вельми позитивно впливає на мікрофлору нашого кишечника, нормалізує роботу нирок. Це сприяє тому, що організм очищається від шлаків, паразитів та іншого сміття м’яко і природно.

– У підсумку маємо свіжий колір обличчя, оскільки виводяться токсини, що накопичилися за ніч, прискорений обмін речовин, що сприяє схудненню, високий рівень енергії за рахунок активізації нервової системи, – стверджує Людмила Сердюк.

Крім того, за словами медика, медова вода позбавить хронічних нежитей, бронхітів. Вона також здатна і виводити через кишківник слиз із легень.

Як правильно пити воду з медом

Людмила Сердюк рекомендує розчинити одну чайну ложку меду розвести в склянці води.

За словами медика, вченими доведено, що саме такий 30% розчин меду за складом ідентичний плазмі крові.

Терапевт радить пити воду з медом вранці, натщесерце, за 15-20 хвилин до сніданку. Увечері – за півгодини перед тим, як лягти спати. Також можна пити медову воду протягом дня – це пригнічує апетит і діє як легкий енергетик.

Що ж до протипоказань, то, за словами медика, вода з медом не рекомендується в разі алергії на мед, у разі загострення хронічних захворювань шлунка та кишківника, а також у разі цукрового діабету.