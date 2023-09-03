Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, почему крайне нежелательно запекать еду в пищевой фольге.

— Пользоваться пищевой фольгой для приготовления блюд при высокой температуре в духовке крайне нежелательно, поскольку при таком способе в еду из фольги попадает изрядная доля алюминия, — говорит врач.

По словам Людмилы Сердюк, учеными уже давно и неоднократно доказано, что алюминий является мощным нейротоксином, который способен провоцировать тревожное и депрессивное состояние, ухудшить память.

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Также исследователи обнаружили связь попадания в организм алюминия с патологическими изменениями в легких, образованием камней в почках.

Стало также известно, что благодаря кислой среде из-за добавления лимонного сока и специй, из фольги в пищу попадает почти 350 мг алюминия.

По словам медика, более здоровой альтернативой фольге могут стать пищевой пергамент или стеклянные формы, предназначенные для запекания.